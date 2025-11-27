  • İSTANBUL
ABD petrol stoklarında sürpriz artış! Ticari ham petrol yükseldi

ABD’nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık 2,8 milyon varil artış gösterdi. Stoktaki bu yükseliş, enerji piyasalarında dikkat çeken bir gelişme olarak kaydedildi ve petrol fiyatları üzerindeki olası etkiler yakından takip ediliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 800 bin varil artışla 426 milyon 900 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 411 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 500 bin varil artışla 209 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

 

- Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 15-21 Kasım haftasında 20 bin varil azalarak 13 milyon 814 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 486 bin varil artışla 6 milyon 436 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 560 bin varil azalışla 3 milyon 598 bin varil oldu.

EIA'nın Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil olması bekleniyor.

