‘Üçüncü adaylığın önü açık’

HABER MERKEZİ

Akit’e konuşan Araştırmacı Yazar Abdulla Sönmez de Anayasa’nın 116. maddesinin belirleyici olduğunu belirterek, özellikle ikinci dönemde seçimlerin yenilenmesi halinde Cumhurbaşkanının yeniden aday olup olamayacağına dair yürütülen tartışmalara açıklık getirdi. Sönmez, Anayasa’nın 101. maddesinin, “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünü içerdiğini hatırlatarak, bu maddenin genel kuralı ortaya koyduğunu belirtti. Ancak seçimlerin yenilenmesi söz konusu olduğunda Anayasa’nın 116. maddesinin devreye girdiğini vurguladı. 116. maddenin üçüncü fıkrasında, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde bir kez daha aday olabileceğinin açıkça düzenlendiğini ifade eden Sönmez, bu hükmün üçüncü adaylığın önünü açtığını dile getirdi. Sönmez, Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine bizzat karar vermesi halinde de adaylık konusunda herhangi bir sınırlama getirilmediğini savundu.

ERKEN SEÇİM YETİYOR

Bu nedenle, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde seçimlerin yenilenmesi kararı alması durumunda yeniden aday olamayacağı yönündeki görüşlerin “asılsız” olduğunu öne sürdü. Abdulla Sönmez, şöyle devam etti: “Anayasanın 116. maddesinin devreye girmesi halinde Anayasanın 101. maddesinin Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir, 2. Fıkrası devre dışı kalacaktır. Anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrası ile Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, 2 defa cumhurbaşkanlığını yapan, üçüncü defa aday olacaktır. Anayasanın 116. maddesinin 2. fıkrası ile Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde ise 2 defa cumhurbaşkanlığını yapan sınırlama olmadan aday olacaktır. Anayasa koyucu demokrasi işlesin, tıkanıklık olmasın, Birileri kanatlanıp uçmasın, kapıda şu kadar sayı içerde bu kadar sayı diye tutturmasın. Seçimlerin yenilenmesini cumhurbaşkanına tuzak ya da şantaj unsuru olarak kullanılmasın diye Anayasanın 116. maddesi mükemmel düzenlenmiştir. Seçimlerin yenilenmesinde bütün iş ve işlemlerde Anayasanın 116. maddesi esas alınmalıdır. Aksi bir durum Anayasanın 10. maddesi Eşitlik ile Anayasanın 11. maddesi Bağlayıcılık Maddelerine aykırılık teşkil eder.”