Trump’ın yüzüne pişmanlığın gölgesi çöktü!

Trump’ın Beyaz Saray’da dünkü bilgilendirme toplantısından ayrılırken yüzüne pişmanlığın ve görevden azledilme korkusunun gölgesinin düştüğü görüldü.

İRAN HATASI KOLTUKTAN DÜŞÜREBİLİR!

Başkan Trump’ın Kongre’den yetki almadan ülkeyi büyük ve içinden çıkılmaz bir savaşa soktuğunu belirten Demokrat Partili senatörler, bu hatanın görevden azle kadar gideceğini belirterek öfke kusuyorlar.

TÜM KİBİR GİTMİŞ, İÇTEN İÇE KORKMUŞ VE GERGİN GÖRÜNÜYOR!

Böyle bir ortamda gerçekleşen toplantıdan ayrılan Trump'ın yüz ifadelerini yakından inceleyen uzmanlar, “Trump’ın yüzüne bakın, tüm kibir gitmiş, gurur kalmamış, içten içe korkmuş ve gergin görünüyor. İran'ın şimdiye kadar teslim olacağını ve bunu her yerde övünerek anlatacağını düşünüyordu; ancak İranlılar kimsenin beklemediği bir direniş gösterdiler. Altından kalkamayacağı bir yükün altına girdi ve bunun farkında” yorumunu yapıyorlar.