İranlı yıldız futbolcu savaşmak için orduya katılmaya karar verdi!
Olympiakos FC forması giyen Mehdi Taremi’nin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ülkesine dönerek orduya katılma kararı aldığı öne sürüldü.
33 yaşındaki futbolcu, ordu liderliği ve askeri komutanlığın yanında yer almak, silahlanmak ve İran'ı savunmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi.
Taremi'nin tüm bu ısrarlarına rağmen İran Futbol Federasyonu yetkililerinin, oyuncuyu Yunanistan'da kalmaya ve kariyerine devam etmeye ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.
(Milliyet)
