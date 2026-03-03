  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teröristbaşı: Bambaşka bir İran ortaya çıkaracağız! ABD'den 5 ülkedeki personeline uyarı: Derhal ülkeyi terk edin! Dünya İran’daki kız çocuklarına kör Katar ve Suudi Arabistan’da bombalı saldırı girişimi! Mossad ajanları son anda yakalandı ‘Üçüncü adaylığın önü açık’ MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar Barışın anahtarı Türkiye! Savaşı ancak Reis durdurdu Mart ayı kira zam oranları belli oldu! Şaka değil gerçek: İsrail destekçileri İstanbul’da kutlama yaptı! Bu Pehlevileri sınır dışı edin! TÜİK verileri açıkladı! Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Spor İranlı yıldız futbolcu savaşmak için orduya katılmaya karar verdi!
Spor

İranlı yıldız futbolcu savaşmak için orduya katılmaya karar verdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İranlı yıldız futbolcu savaşmak için orduya katılmaya karar verdi!

Olympiakos FC forması giyen Mehdi Taremi’nin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ülkesine dönerek orduya katılma kararı aldığı öne sürüldü.

Olympiakos FC forması giyen Mehdi Taremi’nin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ülkesine dönerek orduya katılma kararı aldığı öne sürüldü.

33 yaşındaki futbolcu, ordu liderliği ve askeri komutanlığın yanında yer almak, silahlanmak ve İran'ı savunmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi.

Taremi'nin tüm bu ısrarlarına rağmen İran Futbol Federasyonu yetkililerinin, oyuncuyu Yunanistan'da kalmaya ve kariyerine devam etmeye ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

(Milliyet)

ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk
ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk

Gündem

ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk

Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu...
Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu...

Dünya

Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu...

İran füzesi isabet eden gökdelen inşaatındaki Çinli işçiler fenomen oldu! Füzenin isabet ettiği gökdelende çalışan işçiler öbür tarafa gitti geldi!
İran füzesi isabet eden gökdelen inşaatındaki Çinli işçiler fenomen oldu! Füzenin isabet ettiği gökdelende çalışan işçiler öbür tarafa gitti geldi!

Gündem

İran füzesi isabet eden gökdelen inşaatındaki Çinli işçiler fenomen oldu! Füzenin isabet ettiği gökdelende çalışan işçiler öbür tarafa gitti geldi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23