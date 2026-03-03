Katar ve Suudi Arabistan’da bombalı saldırı girişimi! Mossad ajanları son anda yakalandı

"The Tucker Carlson Show" adlı programında konuşan Carlson, İsrail’in Körfez ülkelerine yönelik gizli bir ajanda yürüttüğünü iddia etti. Carlson’a göre, Tel Aviv yönetimi sadece İran’ı değil, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri de kendi çıkarları önünde birer "rakip" olarak görüyor. Bu ülkelerin istikrarını bozmak amacıyla kaos ve kargaşa çıkarma stratejisi izlendiğini belirten Carlson, son operasyonun bu planın bir parçası olduğunu savundu.

Carlson, programında yerel kaynaklara dayandırdığı iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililerin bu ülkelerde bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarını gözaltına aldığı bir gerçektir." Ünlü gazeteci, İsrail’in bu saldırılarla bölgede bir korku iklimi oluşturarak diplomatik ve ekonomik dengeleri kendi lehine çevirmeye çalıştığını öne sürdü.

İsrail’in neden İran ile benzer bir hedef gözeterek Körfez ülkelerini vurduğu sorusuna da değinen Carlson, İsrail’in stratejisinin bölgedeki tüm güçlü aktörleri zayıflatmak olduğunu iddia etti.

Carlson, İsrail'in "İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istediğini ve bunu başardığını" ileri sürerek, saldırı hazırlıklarının bu geniş çaplı planın bir yansıması olduğunu savundu.

İddialara göre, Mossad’ın bu hamlesi sadece fiziksel zarar vermek değil, aynı zamanda Körfez ülkeleri arasında bir güvensizlik ortamı ile İsrail’in bölgesel hakimiyetini pekiştirmek amacını taşıyor. Katar ve Suudi Arabistan yetkililerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, Carlson’ın bu çıkışı özellikle ABD ve Orta Doğu medyasında geniş yankı uyandırdı.