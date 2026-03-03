  • İSTANBUL
Dünya Katar ve Suudi Arabistan’da bombalı saldırı girişimi! Mossad ajanları son anda yakalandı
Katar ve Suudi Arabistan’da bombalı saldırı girişimi! Mossad ajanları son anda yakalandı

ABD’nin en ünlü gazetecilerinden Tucker Carlson, İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Suudi Arabistan ve Katar’da bombalı saldırı girişiminde bulunduğunu, iki ülkenin son anda ajanları yakaladığını açıkladı.

"The Tucker Carlson Show" adlı programında konuşan Carlson, İsrail’in Körfez ülkelerine yönelik gizli bir ajanda yürüttüğünü iddia etti. Carlson’a göre, Tel Aviv yönetimi sadece İran’ı değil, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri de kendi çıkarları önünde birer "rakip" olarak görüyor. Bu ülkelerin istikrarını bozmak amacıyla kaos ve kargaşa çıkarma stratejisi izlendiğini belirten Carlson, son operasyonun bu planın bir parçası olduğunu savundu.

 

Carlson, programında yerel kaynaklara dayandırdığı iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililerin bu ülkelerde bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarını gözaltına aldığı bir gerçektir." Ünlü gazeteci, İsrail’in bu saldırılarla bölgede bir korku iklimi oluşturarak diplomatik ve ekonomik dengeleri kendi lehine çevirmeye çalıştığını öne sürdü.

İsrail’in neden İran ile benzer bir hedef gözeterek Körfez ülkelerini vurduğu sorusuna da değinen Carlson, İsrail’in stratejisinin bölgedeki tüm güçlü aktörleri zayıflatmak olduğunu iddia etti.

 

Carlson, İsrail'in "İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istediğini ve bunu başardığını" ileri sürerek, saldırı hazırlıklarının bu geniş çaplı planın bir yansıması olduğunu savundu.

İddialara göre, Mossad’ın bu hamlesi sadece fiziksel zarar vermek değil, aynı zamanda Körfez ülkeleri arasında bir güvensizlik ortamı ile İsrail’in bölgesel hakimiyetini pekiştirmek amacını taşıyor. Katar ve Suudi Arabistan yetkililerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, Carlson’ın bu çıkışı özellikle ABD ve Orta Doğu medyasında geniş yankı uyandırdı.

Yorumlar

65

şii sunni savaşı tüm arap ülkeleride savaşa girsin diye yapacaklardı saldırıları gözünüz açık olsun arap ülkeleri oyunlara gelmeyin bu konuda uyarın arap ülkelerini

Erdal

Birileri tabiki bir taşla iki kuş vurmak olayı gibi düşünmek gerekiyor hata 50 kuş veya 100 kuş vurma olayı gibi muhtemelen düşünmüştür Bölgeyi tam anlamıyla kaosa sürüklemek İslam Müslüman Ülkeler arası ilişkileri bozmak halklar arası nefret kin tohumları ekmek oradaki İslam ülkelerin gücünü otoritelerini yüksek zenginlik istikrar düzeni bozma dünyada en ultra zenginlerin sürekli gidip geldiği veya yaşadığı Turrizmi bitirme savaşlar sonrası bir sürü silah ve ekipman sözde destek ve satışların bir kaç ülkenin bir sürü şirketleri İslam Müslüman ülkelerde biriken ve var olan onlarca yüzlerce trilyonlarca dolarları oralardan kendi ülkeleri ve şirketlerine yönlendirme çabaları (ve ,ve ,ve …..)sayısız entrika ve oyunlar dönüyor tabiki bunları bilen ve anlayana sadece iyi dersler her ülke ve Toplumları ve liderleri herkes çıkarmalı.
