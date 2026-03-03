  • İSTANBUL
Gündem İsrail savaşı yaymak için kendi müttefiklerini vuruyor!
Gündem

İsrail savaşı yaymak için kendi müttefiklerini vuruyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail savaşı yaymak için kendi müttefiklerini vuruyor!

Dünyanın en alçak, en insanlık düşmanı devleti olan siyonist İsrail, savaşı yaymak için müttefik ülkeleri bile arkadan vurup yakmaktan çekinmiyor.

İsrail, bölgeye savaşı yaymak için körfez ülkelerinde MOSSAD ajanları ile bombalı eylemler düzenliyor.

ABD’Lİ GAZETECİ MOSSAD AJANLARININ TUTUKLANDIĞINI İFŞA ETTİ!

ABD’li ünlü gazeteci Tucker Carlson, yayında İsrail’i ifşa etti: “Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililer, bu ülkelerde bombalı saldırılar düzenlemeyi planlayan Mossad ajanlarını tutukladı.

Bu gerçekten tuhaf. Hiçbir mantığı yok. İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalama eylemleri düzenliyor? Onlar aynı tarafta değil mi? Hayır. İsrail, İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istiyor ve bunu başardı”

SUUDİ ARABİSTAN’IN EN BÜYÜK TESİSİNİ İRAN VURMAMIŞ!

Öte yandan, dün Suudi Arabistan ve bölgenin en büyük rafinerisi olarak bilinen Aramco tesisleri vuruldu. Herkes İran’ın yaptığını düşünürken İran, tesisleri kendilerinin vurmadığını duyurdu.

2
Yorumlar

Baybars

Epstein dosyaları ile İsrail şantajlar yaparak abd askerini kullandı maalesef ölen masumlar oldu sivil halklar yaşamını yitirdi Allah'ın laneti İsrail üzerine olsun

Vahap

Bu Alçakları daha dunya tanımadı tanıdığı hün zaten yokolacaklar.
