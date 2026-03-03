İsrail savaşı yaymak için kendi müttefiklerini vuruyor!

İsrail, bölgeye savaşı yaymak için körfez ülkelerinde MOSSAD ajanları ile bombalı eylemler düzenliyor.

ABD’Lİ GAZETECİ MOSSAD AJANLARININ TUTUKLANDIĞINI İFŞA ETTİ!

ABD’li ünlü gazeteci Tucker Carlson, yayında İsrail’i ifşa etti: “Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililer, bu ülkelerde bombalı saldırılar düzenlemeyi planlayan Mossad ajanlarını tutukladı.

Bu gerçekten tuhaf. Hiçbir mantığı yok. İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalama eylemleri düzenliyor? Onlar aynı tarafta değil mi? Hayır. İsrail, İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istiyor ve bunu başardı”

SUUDİ ARABİSTAN’IN EN BÜYÜK TESİSİNİ İRAN VURMAMIŞ!

Öte yandan, dün Suudi Arabistan ve bölgenin en büyük rafinerisi olarak bilinen Aramco tesisleri vuruldu. Herkes İran’ın yaptığını düşünürken İran, tesisleri kendilerinin vurmadığını duyurdu.