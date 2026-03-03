  • İSTANBUL
Gündem
Gündem Okuyanlar gülmeden edemedi: Acemi şoför kahkahaya boğdu
Gündem

Okuyanlar gülmeden edemedi: Acemi şoför kahkahaya boğdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Okuyanlar gülmeden edemedi: Acemi şoför kahkahaya boğdu

Diyarbakır’da bir sürücü, aracının arkasına yazdığı “Hem acemiyim hem oruçluyum uzak durun” notuyla görenleri kahkahaya boğdu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bağlı Talaytepe Mahallesi'nde acemi bir sürücünün aracın arkasına yazdığı yazı izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Sürücü A4 kağıdına yazdığı ve aracın arkasına astığı 'Hem acemiyim hem oruçluyum uzak durun' yazısıyla dikkatleri üzerine çekti. O anlar görenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Sürücü, daha sonra aracını park ettiği yerden çıkararak trafiğe karıştı.

