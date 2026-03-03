  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Her evde 200 keçi vardı… Artık köyler boşalıyor
Yerel

Her evde 200 keçi vardı… Artık köyler boşalıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şırnak Beytüşşebap'ta yıllardır geçimini keçi besiciliğiyle sağlayan aileler, artan göç nedeniyle mesleği bırakma noktasına geldi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde yıllardır süregelen keçi besiciliği, köyden kente göçle birlikte gerilemeye başladı.

 

Baba mesleğinden vazgeçiyorlar

Köylerde kalanlar da artık zor olan keçi besiciliğini bırakmak istiyor. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu dağ köyünde kalan vatandaşlar, geçim sıkıntısı nedeniyle şimdiki gençlerin daha iyi işlerde çalışmak için baba mesleği olan keçi besiciliğini bırakıp şehirlere gittiklerini söyledi. 65 yaşındaki Hamit Acer isimli vatandaş eskiden 200 keçisi olduğunu şimdi ise 60 taneye indirdiğini söyledi. Keçi besiciliğini bırakacağını belirten Acer, ''Köyümüzde eskiden her evde 200 keçi vardı, çok güzel besliyorduk, ama şimdi kimse bu işi yapmıyor. Gençler kaçıyor, biz tek kaldık burada, biz de gideceğiz. Koyun yerine keçi desteği verirse çok kişi bu işi yapacaktır yine biz de yaşamımızı devam ettirmek için bu mesleği bırakmıyoruz. Her evde şimdi 50 keçi var, çok şükür idare ediyoruz ama köyden kente göç çoğalıyor'' dedi.

1
