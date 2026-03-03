  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Batı mahkemelerinde bir ilk! Gazze soykırımından sağ kurtulan doktor İspanya’da ifade verdi Sıcak saatler! Savaş gemisinin vurulma anı dünyaya servis edildi Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini belirtti İran'dan kritik Hürmüz Boğazı kararı: Geçmeye çalışan her gemi vurulacak! İnsanlık bu vahşete sustu! Katil ittifak ilkokulu vurdu: 165 masum çocuk mezara girerken İsrail bayrağı paylaşanlardan ses çıkmadı Tanju Özcan tutuklandı Savaşın 3. günü! Katar'ın başkentinde patlama sesleri Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı Kurtulmuş'tan tedirgin eden sözler: Bir sisteme doğru geçiyoruz Milyonluk duba ihalesi şahane! Mansur Yavaş'ın 'hizmet' videosu bahane
Dünya ABD'den 5 ülkedeki personeline uyarı: Derhal ülkeyi terk edin!
Dünya

ABD'den 5 ülkedeki personeline uyarı: Derhal ülkeyi terk edin!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'den 5 ülkedeki personeline uyarı: Derhal ülkeyi terk edin!

ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 Arap ülkesindeki personel ve ailelerine, bulundukları ülkelerden ayrılma talimatı verdi.

ABD'nin, Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine, bulundukları ülkelerden ayrılma talimatı verdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, güvenlik durumu nedeniyle Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamalarda, bölgesel gerilimlerin hızla tırmanmasıyla birlikte, acil durum dışındaki devlet personelinin ve aile üyelerinin Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'ten ayrılması talimatı verildi.

Bu ülkelere seyahat edilmeme uyarısının yinelendiği açıklamada, söz konusu ülkelerden ayrılmayanların durumun kötüleşmesi halinde alternatif plan hazırlamaları gerektiği belirtildi.

 

ABD'nin Doha Büyükelçiliğinin tedbir amaçlı rutin konsolosluk hizmetlerini askıya aldığı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik terör saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İnsanlık bu vahşete sustu! Katil ittifak ilkokulu vurdu: 165 masum çocuk mezara girerken İsrail bayrağı paylaşanlardan ses çıkmadı
İnsanlık bu vahşete sustu! Katil ittifak ilkokulu vurdu: 165 masum çocuk mezara girerken İsrail bayrağı paylaşanlardan ses çıkmadı

Gündem

İnsanlık bu vahşete sustu! Katil ittifak ilkokulu vurdu: 165 masum çocuk mezara girerken İsrail bayrağı paylaşanlardan ses çıkmadı

İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası

Dünya

İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası

İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı tehdidi
İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı tehdidi

Dünya

İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı tehdidi

Şaka değil gerçek: İsrail destekçileri İstanbul’da kutlama yaptı! Bu Pehlevileri sınır dışı edin!
Şaka değil gerçek: İsrail destekçileri İstanbul’da kutlama yaptı! Bu Pehlevileri sınır dışı edin!

Gündem

Şaka değil gerçek: İsrail destekçileri İstanbul’da kutlama yaptı! Bu Pehlevileri sınır dışı edin!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23