Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonu değerlendirdi: Enflasyonla mücadelede kararlı yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Yılmaz, “Şubat ayı enflasyonu, hava koşullarının etkisiyle artan gıda fiyatlarının öncülüğünde yüzde 2,96 olarak gerçekleşmiş, yıllık enflasyon yüzde 31,53’e yükselmiştir. Şubat ayı enflasyonunun 1,71 puanı, aylık bazda yüzde 6,89 artan gıda fiyatları kaynaklıdır. Buna karşın hizmet kalemindeki fiyat artışı geçen aya göre zayıflayarak, yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürmüştür. Temel mal enflasyonunda ise olumlu görünüm devam etmiş, geçen aya göre fiyat seviyesinde yüzde 1 oranında düşüş kaydedilmiş, yıllık temel mal enflasyonu yüzde 16,57’ye gerilemiştir” ifadelerine yer verdi.

“JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN ETKİLERİNİ SINIRLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şöyle devam etti: “Yıllık enflasyonun baz etkisiyle sınırlı ve geçici artış göstermesi; mevsim koşulları kaynaklı bir gelişme olup, dezenflasyon programımızın ana istikametini değiştiren nitelikte değildir. Mevsimsel koşulların aylık bazda olumsuz etkileri olsa da, yıllık bazda gıda ve enerji kanalı ile olumlu etkide bulunması öngörülmektedir. Bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politikamızın yanı sıra; sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda hayata geçirdiğimiz arz yönlü adımlarımızla enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Son dönemde bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerin geçici nitelikteki etkilerini sınırlamaya yönelik çalışmalarımıza da ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm içinde devam edeceğiz”