Teröristbaşı: Bambaşka bir İran ortaya çıkaracağız!

Netanyahu, Fox News sunucusu Sean Hannity’ye verdiği röportajda askeri operasyonların “hızlı ve kararlı” olacağını söyledi.

İran rejiminin 47 yıl önceki devrimden bu yana en zayıf dönemini yaşadığını savunan Netanyahu, "Bu operasyon hızlı ve belirleyici olacak. Öncelikle İran halkının kendi kaderini tayin etmesi ve demokratik bir hükümet kurması için gerekli koşulları yaratacağız. Bu, bambaşka bir İran ortaya çıkaracak" dedi.

İran yönetiminin daha önceki saldırılarda ciddi zarar gören nükleer silah ve balistik füze kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığını savunan Netanyahu, devam eden ABD-İsrail ortak operasyonlarının bu nedenle “gerekli” olduğunu ayrıca ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın, İran halkının kendi yönetimini devirmesi için bir zemin oluşturduğunu iddia etti.

Teröristbaşı “Son tahlilde hükümeti değiştirmek İran halkına bağlı, ancak Amerika ve İsrail birlikte bunun için gerekli koşulları oluşturuyor” dedi.

Askeri eylemlerin “hızlı ve kararlı” olmasını beklediğini belirten Netanyahu, bunun İran halkının hükümetlerini değiştirebilmesi için uygun koşulları oluşturacağını öne sürdü.

TRUMP GİBİSİ GELMEDİ

Netanyahu, İran’a düzenlenen ortak saldırılara katılımı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederek, “Donald J. Trump gibi bir başkan hiç olmadı” dedi.

Operasyonların “biraz zaman alabileceğini” ancak yıllarca sürmeyeceğini belirten Netanyahu, “Bu sonsuz bir savaş değil” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İran’a karşı yürütülen savaşın Orta Doğu’da kalıcı barış için bir fırsat olduğunu savundu.

Mevcut rejimin ortadan kalkmasının bölgedeki diğer Müslüman ülkelerle yapılacak "birçok barış antlaşmasının" önünü açacağını söyleyen Netanyahu, İran rejiminin düşüşünden en çok kazançlı çıkacak ülkelerden birinin Suudi Arabistan olacağını kaydetti.