Gündem CHP'li Üsküdar Belediyesi iflas bayrağını resmen çekti!
Gündem

CHP'li Üsküdar Belediyesi iflas bayrağını resmen çekti!

Üsküdar’da Sinem Dedetaş yönetimindeki belediyenin mali krize girdiği öne sürüldü. Eski Başkan Hilmi Türkmen, belediyenin içinde bulunduğu durumu belgelerle paylaştı. Türkmen, kasası dolu ve taşınmaz varlığı yüksek şekilde devredildiğini belirttiği belediyenin iki yıl içinde maaş ödeyemez hale geldiğini savunarak, bunun Üsküdar Belediyesi tarihindeki ilk iflas belgesi olduğunu iddia etti.

Üsküdar Belediyesi’nde Sinem Dedetaş dönemiyle birlikte başlayan mali çöküş, resmi belgelerle kanıtlandı. Belediyenin personel maaşlarını dahi ödeyemediği için bankalardan kredi dilendiği ortaya çıktı.

 

KASA BOŞALTILDI, MAAŞLAR İÇİN KREDİ İSTENİYOR

Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar’ın nasıl bir uçuruma sürüklendiğini şu çarpıcı gerçeklerle açıkladı

Hazır Kasadan Borç Batağına: İki yıl önce kasasında 150 milyon TL nakit ve 2,5 milyar TL değerinde taşınmazla devralınan belediyede, bugün tek bir kuruş kalmadı.

Yatırım Değil, Maaş Kredisi: Üsküdar Belediyesi tarihinde bir ilk yaşanıyor. Ortada ne bir proje ne de bir yatırım var; istenen borçlanma yetkisi sadece personel maaşlarını ödemek ve batan çarkı döndürebilmek için!

Emekçinin Hakkı Ödenmiyor: Belediye işçisinin tediyeleri ve sosyal denge ücretleri aylardır yatırılmıyor. İşçi mağdur, belediye ise borç batağında.

 

"BEYLİKDÜZÜ BÜROKRATLARI ÜSKÜDAR’I BİTİRDİ"

Belediyenin bu hale gelmesindeki en büyük nedenin, dışarıdan getirilen liyakatsiz kadrolar olduğu belirtiliyor. Beylikdüzü’nden ithal edilen sözde bürokratların Üsküdar’ın kaynaklarını 2 yıl içinde erittiği ve belediyeyi resmen iflasın eşiğine getirdiği görülüyor.

Ali

Kiyakatsiz kadro değil hırsız kadrolar Gelmiş geçmiş milletin parasını çalan Şerefsizler CHP içinde hâlâ Biri hapiste soytarılık peşinde CHP üst kadimesi vekiler Tüm mal varlığı Dış devletlerin bank bı bakılmalı CHP ile iş yapan firmalar dahil ediniz bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşılsrın paraları nerde

girik çıkık

bir diğer fatma girik faciası! menduün filimleri gibi bitiyor hep..
