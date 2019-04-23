ABD ordusunu resmen terörist ilan ettiler

İran meclisi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütü listesine aldı.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alma kararına karşılık olarak İran meclisinde yapılan oylamada 4'e karşı 173 oyla ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı terör örgütü listesine alındı. Yapılan oylama sonucunda milli güvenlik komisyonuna ABD'nin İran İslam Cumhuriyetinin çıkarlarına zarar veren faaliyetlerine karşı koyma yetkisi verildi.

Milletvekillerince oylanan yasa tasarısında, "ABD'nin bölgede ve uluslararası alanda İran'ı zayıflatmayı hedef alan ve Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine alan kararına karşılık olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve buna bağlı tüm güçler terör örgütü listesine alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

İran İstihbarat Bakanlığı ise ABD'nin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine alma kararında rolü olan kurum ve şahısların tespit edilerek, terör listesine alınmasını istedi. - TAHRAN