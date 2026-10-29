ABD’den Hürmüz açıklaması! İran’ın iddiasını yalanladılar

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran basınında son günlerde ve haftalarda yer alan, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bazı ticari gemilerin deniz mayınlarına çarptığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

CENTCOM: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

CENTCOM, İran kaynaklarının gündeme getirdiği mayın iddialarını reddetti.

ABD ordusunun açıklamasında, Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası kabul görmüş ana geçiş koridorlarının Amerikan güçleri tarafından deniz mayınlarından temizlendiği belirtildi.

Washington, söz konusu güzergâhların halen mayınlardan arındırılmış durumda olduğunu ileri sürdü.

“BİNLERCE TİCARİ GEMİ GEÇTİ”

CENTCOM ayrıca Hürmüz'deki ticari deniz trafiğinin sürdüğünü belirterek binlerce ticari geminin belirlenen güzergâhları güvenli şekilde kullandığını açıkladı.

ABD ordusu, gemilerin bugün de aynı koridorlardan geçiş yapmaya devam ettiğini kaydetti.

HÜRMÜZ'DE İKİ FARKLI AÇIKLAMA

CENTCOM’un açıklaması, İran kaynaklarının bölgede deniz mayınları nedeniyle ticari gemilerin zarar gördüğüne ilişkin haberlerinin ardından geldi.

ABD tarafı mayın iddialarını kesin bir dille reddederken, açıklama Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol ve deniz trafiğinin güvenliği konusunda Washington ile Tahran arasındaki karşılıklı açıklamaların yeni bir halkası oldu.

Stratejik su yolunda son dönemde ticari gemilere yönelik saldırı ve saldırı girişimlerinin yaşanması nedeniyle bölgedeki gelişmeler küresel enerji taşımacılığı açısından da yakından takip ediliyor.