ABD ordusu yapay zekaya ağırlık veriyor

ABD Savunma Bakanlığı yakın zamanda Raytheon ile 7,6 milyon dolar ve Systems and Technology Research ile 8,3 milyon dolar değerinde iki anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmalar ASTARTE isimli bir projenin birinci fazı için yapıldı. Geliştirme, sanal deneyler ve canlı deneyler olmak üzere üç fazdan oluşan program DARPA’nın Mozaik Savaş Programı'nın bir parçası.

Breaking Defense tarafından yapılan habere göre Mozaik Savaş Programı ile bir savaş esnasında gerekli tüm yetenekleri göz önünde bulundurmak suretiyle gerekli ihtiyaçlara göre parçalar karıştırılıp birleştirilerek mozaik bir savaş planı oluşturulabilir.

ASTARTE programının esas amacı askerler için havadan, karadan, denizden, uzaydan ve siber uzaydan toplanan verilerin askerlerin kendi operasyonlarına gereken şekilde düzenlenmesidir. Bu doğrultada ASTARTE’nin yapay zeka sistemleri, mozaik savaş planı için gerekli parçaları yönetecek.