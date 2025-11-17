  • İSTANBUL
Son Haberler

İSFALT’taki çöküşü gizlemek için Arnavutköy’e iftira: Özgür Özel’in asfalt iddiası belgelerle çürütüldü

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Enselendiler

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Şer odaklarında iddianame paniği
Dünya

ABD ordusu tekneye saldırı düzenlendi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD ordusu tekneye saldırı düzenlendi

Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan bir tekneyi hedef aldı. Operasyonda “3 narko-terörist” öldürüldü.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün Doğu Pasifik’teki uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan bir tekneye düzenlediği saldırıda 3 narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusu, uluslararası uyuşturucu kartellerine ait bir teknenin daha hedef alındığını duyurdu. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün 15 Kasım’da Doğu Pasifik’teki uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan bir tekneye yönelik saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatı doğrultusunda yapıldığı aktarılan açıklamada, "Elde edilen istihbarat, teknenin yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasından geçtiğini ve uyuşturucu taşıdığını doğrulamıştır" ifadelerine yer verildi. Hedef alınan teknenin "Terör Örgütü" olarak belirlenen bir suç şebekesine ait olduğu kaydedilerek, "Saldırı sonucunda, teknede bulunan 3 narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Avrupa’nın “güllük gülistanlık” gösterilen hayat şartları, Türkiye’de iyi eğitim almış gençlerin zihnini bulandırmaya devam ederken, yeni bi..
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı
Dünya

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta "en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olması" yönündeki kesin ifadeleri, Güney Kıbrıs Ru..
