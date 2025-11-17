  • İSTANBUL
Gündem ‘Diriliş’in şairi Sezai Karakoç anıldı
Gündem

‘Diriliş’in şairi Sezai Karakoç anıldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
‘Diriliş’in şairi Sezai Karakoç anıldı

Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama; Duran, "Eserleriyle gönüllere kök salan 'Diriliş Şairi' Karakoç, medeniyetimizin derin hafızasını çağın karmaşasına rağmen diri tutmayı başardı" dedi. Çelik de, "Onun diriliş çağrısı bugünlerde çok daha derin, çok daha anlamlı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Büyük mütefekkir, şair, dava ve gönül insanı üstat Sezai Karakoç'u vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve hasretle yad ediyorum. Eserleriyle gönüllere kök salan 'Diriliş Şairi' Karakoç, medeniyetimizin derin hafızasını çağın karmaşasına rağmen diri tutmayı başardı. Miras bıraktığı düşünce, yalnızca bir edebiyat birikimi değil, aynı zamanda dirilişin çağrısıdır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

 

ÇAĞRISI ANLAMLI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Büyük mütefekkir, "Diriliş şairi" Sezai Karakoç'u vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle anıyoruz. Onun diriliş çağrısı bugünlerde çok daha derin, çok daha anlamlı. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi.

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Gaziantep Lisesi'nde tahsil gördü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanarak başladığı yüksek öğrenimini 1955'te bölümün mali şubesinden mezuniyetle tamamladı. Daha sonra mecburi hizmet sebebiyle Maliye Bakanlığı’nda hazine genel müdürlüğü dış tediyeler muvazenesine tayin edildi. 11 Ocak 1956'da müfettiş yardımcılığı vazifesine getirildi. 1959 yılında İstanbul'da gelirler kontrolörü olarak çalışmaya başladı. Bunun yanında Diriliş Yayınları ile Diriliş dergisini kurdu. 1990'da Diriliş Partisi'ni kurdu ve genel başkanlık görevini yürüttü. Ancak parti 19 Mart 1997 tarihinde üst üste iki kez seçimlere girmediği için kapatıldı. 2007 yılında Yüce Diriliş Partisi'ni kurdu. 

Şiirleri

Hızırla Kırk Saat, Taha'nın Kitabı/Gül Muştusu, Körfez / Şahdamar / Sesler, Zamana Adanmış Sözler, Ayinler/Çeşmeler, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı, Alın Yazısı Saati, Monna Rosa-Aşk ve Çileler, Monna Rosa-Ölüm ve Çerçeveler, Monna Rosa-Pişmanlık ve Çileler, Karayılan, Gün Doğmadan (Şiirlerin Toplu Basımı), Batı Şiirlerinden, İslamın Şiir Anıtlarından

Denemeleri

Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir, Dişimizin Zarı

Düşünce yazıları

Ruhun Dirilişi, Kıyamet Aşısı, Çağ ve İlham I-II-III-IV, İnsanlığın Dirilişi, Diriliş Neslinin Amentüsü, Yitik Cennet, Makamda, İslamın Dirilişi, Gündönümü, Diriliş Muştusu, İslam, İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Düşünceler I-II, Dirilişin Çevresinde, Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I-II-III, Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I-II, Samanyolunda Ziyafet, Unutuş ve Hatırlayış, Varolma Savaşı, Çağdaş Batı Düşüncesinden, Çıkış Yolu I-II-III

