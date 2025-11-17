  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
7
Yeniakit Publisher
Apar topar geldi kafa karıştırdı! Ne konuşuyorsun diyen Kaya Çilingiroğlu futbol dünyasını salladı, Beşiktaş şoka girdi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Apar topar geldi kafa karıştırdı! Ne konuşuyorsun diyen Kaya Çilingiroğlu futbol dünyasını salladı, Beşiktaş şoka girdi

Kaya Çilingiroğlu güzel konuşuyorsun da gelince niye havlu attın 3 ayda diyerek Beşiktaş gündemine dair açıklama yaptı! Henüz bir cevap gelmezken apar topar gelen Rafa Silva, gündeme oturdu.

#1
Foto - Apar topar geldi kafa karıştırdı! Ne konuşuyorsun diyen Kaya Çilingiroğlu futbol dünyasını salladı, Beşiktaş şoka girdi

Kaya Çilingiroğlu, Beşiktaş'ın son dönemde yaşadığı kriz yönetimini eleştirerek Galatasaray örneği üzerinden karşılaştırmada bulundu. Gündeme oturan haberde yer alan bazı ifadeler kafa karışıklığa neden oldu!

#2
Foto - Apar topar geldi kafa karıştırdı! Ne konuşuyorsun diyen Kaya Çilingiroğlu futbol dünyasını salladı, Beşiktaş şoka girdi

Kaya Çilingiroğlu Beşiktaş gündemine dair görüşlerini dile getirdi. Beşiktaş Kulübü… Bazen “Süleyman Seba duruşu” diyorsun; at yarışı reklamında oynayan teknik adam mı olur kardeşim? Süleyman Abi böyle mi duruyordu? Hani konuşurken birine liyakatını göstermek istiyorsan… Hani “Büyük Beşiktaş” diyorsun… Beşiktaş formasıyla bir maça çıkmadı ya! Sergen Yalçın, SY diye kendi logolu formasıyla çıktı buraya. Bu kulübü yönetenler “Beşiktaş büyük kulüp, bunun altında kalmaz, büyük taştır, vurduk mu gömeriz, ses getiririz” diyorsun… E davranışınla getir abi! Şu Rafa krizi konuşulacak bir iş değil. Beşiktaş’ın, bütün Beşiktaş ailesinin evdeki bütün pisliği ortaya dökülüyor. Gazeteciler konuşuyor, 3 haftadır devam ediyor. Birazdan basın toplantısının açıklamalarını vereceğim. Yani ne derler; konuştuğunla davranışın arasında çok ciddi fark var. Bu adam bütün takımlarda oynadı, millî takımda senelerce oynadı. Anadolu’da bir tane çocuk var ya, “milleti hipnotize etti” diyorlar, Murat diye… Anadolu’da düşme potansiyeli olan tüm takımlara gitti, oralarda çalıştı, Beşiktaş’ı şampiyon yaptı, Şampiyonlar Ligi’ne götürdü. Kardeşim, Beşiktaş’ın nasıl bir takım olduğunu geçen sene zaten anlatıyordu. Oraya geldiğinde karşılaşacağın sorunları tespit edemeyecek kadar zayıf bir psikolojiye mi sahipsin Allah aşkına? Benim aklımla oynama. Bana yalan söyle ama aklımla oynama. “Ben bir şey yapmadım…” Yani bundan kurtulmanın yolu bu değil. Bazen de diyorum ki, acaba Beşiktaş’tan mı kurtulmak istiyor bir an evvel? Çünkü Sergen Yalçın’ın da, tıpkı Serdal Adalı’nın bir daha Beşiktaş’ta geleceği olmayacağını düşündüğüm gibi, Türk futbolunda bir daha geleceği olmayabilir. Çok net söylüyorum: Bir daha Beşiktaş olmayabilir.

#3
Foto - Apar topar geldi kafa karıştırdı! Ne konuşuyorsun diyen Kaya Çilingiroğlu futbol dünyasını salladı, Beşiktaş şoka girdi

Beşiktaş’ta başarılı olsan millî takımda yükselirsin. Hatta ben demiştim ki futbolun içinde aktif idari görevler de alabilir ama şartlarını yerine getirirsen… Burada bir soru sordum: “Acaba Sergen Yalçın futbolu seviyor mu? Daha fazla sevdiği bir şey var mı?” Kendini bu işe adamazsan başarılı olamazsın. Şimdi düşün; beni Beşiktaş’a başkan yaptın. Üç ay sonra “Psikolojim bozuldu abi, borç çokmuş, oyuncular kötüymüş, ben yapamadım” desem? Niye geldin kardeşim? On beş senedir televizyonlarda milleti yorumluyorsun, güzel konuşuyorsun da gelince niye havlu attın 3 ayda? Demezler mi adama? Derler.

#4
Foto - Apar topar geldi kafa karıştırdı! Ne konuşuyorsun diyen Kaya Çilingiroğlu futbol dünyasını salladı, Beşiktaş şoka girdi

Ama üç galibiyet alırsın, her şey değişir biliyor musun? Ama Beşiktaş için geleceğe bu kadro hazırlanamaz. Beşiktaş’ın geleceği bu yönetimle olmaz. Tek suçlu başkan. Krizi yönetememişsin, ipliğin pazara çıkmış. Beşiktaş’ın evinin içini herkes konuşuyor. Futbolcuya “İki kere konuştum” diyorsun. Futbolcuyla konuşuyorsun, Sergen Yalçın’la konuşuyorsun. Biri antrenörün, ikisi de senin maaşlı memurun. Sen koskoca Beşiktaş Başkanı olarak niye futbolcunla, teknik adamınla kriz çözmeye çalışıyorsun? “Özel oyuncu”… O zaman Serkan ne alaka? Futbol direktörü dediğin adam var bir tane, kim olduğu belli değil. Serkan niye getirildi? Futbolla yönetim arasında köprü olacaktı. Hiç ismi geçmiyor. Koskoca Beşiktaş Başkanı oturuyor, teknik adam ve futbolcuyla kriz çözmeye çalışıyor. Futbolcu masadan kalkıyor, randevu veriyor, gelmiyor. “Oynamayacağım” diyor. Adam da haklı: “Üç başkan, dört teknik adam gördüm, nereye gidiyoruz?” diyor. Başka bir şey daha söyleyeyim: Sezon başı Beşiktaş en iyi oyuncusunu verdi. Gedson Fernandes… O krizi çözemedi. Orkun’u aldı. Orkun’la Gedson aynı oyuncu mu? Gedson’u 1 milyon maaş farkı için sattın. Orkun’a 50 milyon euro… 25’ini verdin, 25 daha vereceksin. Zorunlu satın alma var. Beşiktaş Başkanı hâlâ “Kartal’la Salih’ten 8 numara yeterli” diyorsa konuşacak bir şey yok. Tam bir skandal. Bu kriz yönetilememiştir. Beşiktaş’ın başarıya gitme şansı bu başkanla mümkün değildir. Başkan devamlı ortada… Niye başkan ortada? Sergen Yalçın konuşuyor zaten. Bundan 4 hafta evvel Rafa Silva sakatlığı yüzünden oynamayacaktı. Sergen Yalçın açıklama yapıyor; Rafa’nın performansının iyi olmadığıyla ilgili. Maç öncesi… Niye kamuoyuyla paylaşıyorsun? Rafa’ya “Değerlisin” diyorsun, sonra performansı eleştiriyorsun. Bu tutarsızlık takımı bozar. Galatasaray’da Barış Alper örneği var. 3–4 antrenmana çıkmadı, kriz 1 haftada bitti. Ne bir basın toplantısı, ne oyuncu azarlama… Bunları gördün mü? Hayır. Büyük kulüp böyle yönetilir. Dünkü toplantı baştan sona yanlıştı. Oyuncuyu çağırırsın, menajeri çağırırsın. “Sorun ne?” dersin. Çözdün çözdün, çözemedin alternatif sunarsın. Ama bunu başkan yapmaz. Futbol şube direktörü yapar. Beşiktaş’ta kimse yapmıyor. Başkan yapıyor. Adamın sorunları var; golden sonra sevinmeyen, asosyal bir adam. Belli ki kafası başka yerde. Gönderirsin, ikna olmuyorsa “İdmana çık” dersin.

#5
Foto - Apar topar geldi kafa karıştırdı! Ne konuşuyorsun diyen Kaya Çilingiroğlu futbol dünyasını salladı, Beşiktaş şoka girdi

Dursun Özbek’in Barış Alper’le ilgili iki cümlesi var: “Biz Barış’ı seviyoruz. İyi futbolcu, Galatasaray’da kalacak.” Bitti. Kaldı mı? Kaldı. Bu kriz yönetilemedi. Beşiktaş bu yönetimle hiçbir yere gidemez. Başkan “Fenerbahçe maçındaki ilk 20 dakikayı 60 dakikaya yayarsak bizi kimse yenemez” diyor. Bu kadroyla 80 dakikaya yaysan yine de başarı gelmez. Benim iddiam net: Beşiktaş’ın bu yönetimle başarıya gitme şansı sıfırdır. Beşiktaş çok kısa zamanda kongreye gidiyor, herkes görsün. Bitmiştir bu iş. Sergen Yalçın da memnun değil, sinirli. Geçen seneki konuşmalarına bak, kendi de çelişiyor. Geçen sene yorumcuyken Pep Guardiola için “Ne var ya, City’yi ben de yönetirim” diyordu. Orada 28 tane Rafa Silva var. Bir tanesini yönetemiyorsun. Sergen Yalçın da mutsuz. Bıraksa bir türlü, bırakmasa bir türlü… Orada ciddi bir maaş var, “Almalı mıyım, almamalı mıyım?” ikilemi de var. Ben ona 10 maç kredi verirdim. Daha 10 maç olmadı ama gidişat kötü. 10 maç sonunda ortada bir şey olmayacak gibi duruyor. (duhuliye)

#6
Foto - Apar topar geldi kafa karıştırdı! Ne konuşuyorsun diyen Kaya Çilingiroğlu futbol dünyasını salladı, Beşiktaş şoka girdi

Öte yandan Rafa Silva, sözleşmesindeki yükümlülükler nedeniyle Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi.Portekizli futbolcu Rafa Silva, sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptı. Sözleşmesindeki yükümlülükler gereği bugün tesislerde bulunan Silva, saat 11.00'de başlayacak antrenmanda yer alacak. Tesislerde bulunan Silva’nın, antrenmana katılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun
Gündem

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tutumunu..
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
"Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik" derken…
Gündem

“Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik” derken…

Terörsüz Türkiye için verilen emek ve göze alınan riskler ortadayken, DEM Partisi’nin “40 yıllık mücadele” söylemi, kirli ittifakların ve si..
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Dünya

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Irak’ta yağışların sert düşüşü, yeraltı sularının tükenmesi ve Dicle–Fırat hattına aşırı bağımlılık, su stoklarını yüzde 8’e kadar indirdi. ..
Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası
Gündem

Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası

Yeni Akit Gazetesi yazarı, Tarihçi Mustafa Armağan'ın, "Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası" başlıklı yazısı...
"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık
Gündem

"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık

Sosyal medyada bir süredir popüler olan ve baba-oğul ilişkisini yansıtan "Baba oğul rakı içmeye beraber hazırlanıyoruz" akımına dikkat çekic..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23