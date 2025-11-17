Apar topar geldi kafa karıştırdı! Ne konuşuyorsun diyen Kaya Çilingiroğlu futbol dünyasını salladı, Beşiktaş şoka girdi

Ama üç galibiyet alırsın, her şey değişir biliyor musun? Ama Beşiktaş için geleceğe bu kadro hazırlanamaz. Beşiktaş’ın geleceği bu yönetimle olmaz. Tek suçlu başkan. Krizi yönetememişsin, ipliğin pazara çıkmış. Beşiktaş’ın evinin içini herkes konuşuyor. Futbolcuya “İki kere konuştum” diyorsun. Futbolcuyla konuşuyorsun, Sergen Yalçın’la konuşuyorsun. Biri antrenörün, ikisi de senin maaşlı memurun. Sen koskoca Beşiktaş Başkanı olarak niye futbolcunla, teknik adamınla kriz çözmeye çalışıyorsun? “Özel oyuncu”… O zaman Serkan ne alaka? Futbol direktörü dediğin adam var bir tane, kim olduğu belli değil. Serkan niye getirildi? Futbolla yönetim arasında köprü olacaktı. Hiç ismi geçmiyor. Koskoca Beşiktaş Başkanı oturuyor, teknik adam ve futbolcuyla kriz çözmeye çalışıyor. Futbolcu masadan kalkıyor, randevu veriyor, gelmiyor. “Oynamayacağım” diyor. Adam da haklı: “Üç başkan, dört teknik adam gördüm, nereye gidiyoruz?” diyor. Başka bir şey daha söyleyeyim: Sezon başı Beşiktaş en iyi oyuncusunu verdi. Gedson Fernandes… O krizi çözemedi. Orkun’u aldı. Orkun’la Gedson aynı oyuncu mu? Gedson’u 1 milyon maaş farkı için sattın. Orkun’a 50 milyon euro… 25’ini verdin, 25 daha vereceksin. Zorunlu satın alma var. Beşiktaş Başkanı hâlâ “Kartal’la Salih’ten 8 numara yeterli” diyorsa konuşacak bir şey yok. Tam bir skandal. Bu kriz yönetilememiştir. Beşiktaş’ın başarıya gitme şansı bu başkanla mümkün değildir. Başkan devamlı ortada… Niye başkan ortada? Sergen Yalçın konuşuyor zaten. Bundan 4 hafta evvel Rafa Silva sakatlığı yüzünden oynamayacaktı. Sergen Yalçın açıklama yapıyor; Rafa’nın performansının iyi olmadığıyla ilgili. Maç öncesi… Niye kamuoyuyla paylaşıyorsun? Rafa’ya “Değerlisin” diyorsun, sonra performansı eleştiriyorsun. Bu tutarsızlık takımı bozar. Galatasaray’da Barış Alper örneği var. 3–4 antrenmana çıkmadı, kriz 1 haftada bitti. Ne bir basın toplantısı, ne oyuncu azarlama… Bunları gördün mü? Hayır. Büyük kulüp böyle yönetilir. Dünkü toplantı baştan sona yanlıştı. Oyuncuyu çağırırsın, menajeri çağırırsın. “Sorun ne?” dersin. Çözdün çözdün, çözemedin alternatif sunarsın. Ama bunu başkan yapmaz. Futbol şube direktörü yapar. Beşiktaş’ta kimse yapmıyor. Başkan yapıyor. Adamın sorunları var; golden sonra sevinmeyen, asosyal bir adam. Belli ki kafası başka yerde. Gönderirsin, ikna olmuyorsa “İdmana çık” dersin.