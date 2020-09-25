  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD ordusu, Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor
Aktüel

ABD ordusu, Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor

ABD güçleri, Irak üzerinden son 2 haftada 5 konvoy halinde en az 300 tırlık sevkiyat yaptı - Sevkiyatlarda, zırhlı araçlar, üstü kapalı tırlar, akaryakıt tankerleri, mühimmat ve lojistik malzemeleri yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:31:24 -
ABD ordusu, Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor

HASEKE/ANKARA (AA) - MOHAMAD MİSTO - ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde bulunan üs ve askeri noktalarını güçlendirmeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren ABD ordusu, dün, Irak-Suriye sınırındaki el-Velid kapısından 70 tırlık yeni bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara giden konvoyda, 12 zırhlı araç, üstü kapalı tırlar, yaşam malzemesi taşıyan tırlar ve çok sayıda akaryakıt tankeri yer aldı.

ABD güçleri, 2 aylık bir aranın ardından Irak üzerinden son 2 haftada bölgeye 5 konvoy halinde en az 300 tırlık sevkiyat yaptı.

Bu sevkiyatlarda da zırhlı araçlar, üstü kapalı tırlar, yaşam malzemeleri ve akaryakıt tankerlerinin yanı sıra mühimmat ve lojistik malzemelerinin bulunduğu öğrenildi.

- ABD petrol sahalarında varlık gösteriyor

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı
Medya

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen 'Masterchef Türkiye' adlı yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun ba..
Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber
Aktüel

Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber

Denizli'de kırılan koluna yapılan ameliyattan sonra uyandırılamayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı
Siyaset

HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı

Halka hizmet etmeye çalıştığı için parti içinde çeşitli hakaretlere ve iftiralara maruz kaldığını söyleyen HDP’li Hoşhaber Belediye Başkanı ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı