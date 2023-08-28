ABD ordusu dağılıyor! 94 asker daha intihar etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunda görevli 3 askerin geçtiğimiz haftalarda intihar ettiği açıklandı.

ABD ordu kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Texas'taki Fort Cavazos üssünde geçen haftalarda 3 asker intihar ederek yaşamlarına son verdi. Resmi kaynaklar intiharların kesin tarihlerine ilişkin bir bilgi vermedi.

İntiharlar hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken Üçüncü Zırhlı Kolordu Halkla İlişkiler Direktörü Yarbay Tania Donovan, ölümler hakkındaki tüm ilk belirtilerin intiharı gösterdiği yönünde açıklama yaptı.

Peş peşe yaşanan intiharlar hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'li ordu yetkilileri, intiharlar sonrasında birlikteki askeri personele intiharları önleme amaçlı bilgilendirmeler yapıldığını açıkladı.

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Amerikan ordusu yıllardır artan intiharlarla boğuşuyor. ABD Savunma Bakanlığı İntihar Önleme Ofisi'nin güncel verilerine göre, 2022'nin ilk çeyreğinde aktif görevde intihar eden asker sayısı 75'ken, 2023'ün ilk çeyreğinde bu sayı 94'e yükseldi.

ABD ordusunun kendi içerisinde intiharlar ve cinsel suçlar başta olmak üzere birçok problemden muzdarip olduğu biliniyor. Ordu içerisindeki cinsel saldırıların, tecavüzlerin ve intiharların sürekli olarak artış gösterdiği çeşitli raporlara yansıyor.

Kaynak: Mepa News