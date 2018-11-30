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ABD onayladı! 2 ülkeye silah satılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fas'a 1,25 milyar dolar, Polonya'ya ise 655 milyon dolarlık askeri silah satışının onaylandığını açıkladı.

30 Kasım 2018 Cuma 12:00
ABD onayladı! 2 ülkeye silah satılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fas'a 1,25 milyar dolar, Polonya'ya ise 655 milyon dolarlık askeri silah satışının onaylandığını Kongreye bildirdi. 

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Fas ordusunun envanterindeki 162 "Abram" tankının modernizasyonu için Fas'a 1,25 milyar dolarlık askeri silah satışına onay verdiği belirtildi.

Ajans ayrıca Polonya'ya da 20 HMARS roket sistemi için 655 milyon dolarlık satışın onaylandığını duyurdu.

30 günlük itiraf süresi

Dışişleri Bakanlığının kararı bildirdiği Temsilciler Meclisi ve Senato bünyesindeki Silahlı Hizmetler ile Dışilişkiler Komiteleri 30 gün içinde itiraz etmediği takdirde kararlar yürürlüğe girecek.  

Polonya bu yıl içinde ABD'den 10,5 milyar dolar değerinde Patriot 3 konfigürasyonuna sahip Birleşik Hava ve Füze Savunma Harp Komuta Sistemi ile modernize edilmiş sensor ve bileşenlerini satın almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, hafta başında ise Mısır'a 1 milyar dolar değerinde 10 AH-64 tipi "Appache" helikopterinin satışını onaylamıştı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 12:00
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı
  2. Fas
  3. Polonya

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