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Dünya ABD onay verdi, duyurdular! Anlaşma imzalandı: 12 adet F-16 teslim edilmek üzere Ürdün'e yola çıkıyor
Dünya

ABD onay verdi, duyurdular! Anlaşma imzalandı: 12 adet F-16 teslim edilmek üzere Ürdün'e yola çıkıyor

Ürdün ile ABD arasında F-16 savaş uçağı alımına dair anlaşma imzalandı. Söz konusu bu anlaşma ile ABD ilk etapta Ürdün'e 12 adet F-16 gönderecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 23:09:00 - 2023-01-19 23:16:23
ABD onay verdi, duyurdular! Anlaşma imzalandı: 12 adet F-16 teslim edilmek üzere Ürdün'e yola çıkıyor

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, Ürdün Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdullah Şedifat ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Fethi Hiyasat ile ABD'nin Amman Büyükelçi Yardımcısı Rohit Nepal'in katılımıyla başkent Amman'da bir imza töreni düzenlendi.

İlk etapta 12 adet F-16 gönderilecek

İlk etapta Ürdün'e 12 adet F-16 satışını içeren anlaşmanın, Amman'ın savunma kapasitesini ve askeri caydırıcılığını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Anlaşmayla ABD ile Ürdün arasındaki askeri işbirliği ve ortak operasyonların artırılması, terörle mücadelenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

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