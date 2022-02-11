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Dünya ABD o zamana işaret etti: Rusya işgale başlayabilir
Dünya

ABD o zamana işaret etti: Rusya işgale başlayabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 22:26:00 -
ABD o zamana işaret etti: Rusya işgale başlayabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini iddia etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini söyledi.

Sullivan, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

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