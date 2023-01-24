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Dünya ABD merkezli düşünce kuruluşundan kritik uyarı
Dünya

ABD merkezli düşünce kuruluşundan kritik uyarı

ABD merkezli düşünce kuruluşu CSIS ABD'nin Çin ile Tayvan'da Ukrayna örneğindeki gibi benzer bir mücadeleye girmesi halinde, uzun menzilli güdümlü füzeler gibi kritik mühimmatının bir haftada tükenebileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 20:54:00 -
ABD merkezli düşünce kuruluşundan kritik uyarı

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), Washington’ın Çin ile olası bir savaşta Tayvan'ı destekleyecek askeri mühimmatı üretme kapasitesinden yoksun olduğunu bildirdi.

CSIS'in yayımladığı, "Savaş Halinde Cephanelik Boş: ABD Savunma Sanayisinin Zorlu Sınavı" başlıklı raporda, Washington'ın Rusya ile savaşında Ukrayna'ya sağladığı askeri desteğin cephede kayda değer başarı sağladığı ancak kritik bazı mühimmat stoklarının tükenmesine sebep olduğu belirtildi.

Ukrayna örneğinin, büyük güç mücadelesinin yol açtığı savaşların uzun erimli sanayi kapasitesini gerekli kıldığını gösterdiğine dikkat çekilen raporda, ABD'nin Çin ile Tayvan'da benzer bir mücadeleye girmesi halinde, uzun menzilli güdümlü füzeler gibi kritik mühimmatının bir haftada tükenebileceği uyarısına yer verildi.

CSIS Uluslararası Güvenlik Programı Direktörü Seth Jones, bu türden mühimmatın stokları tükendiğinde yeniden üretiminin planlamasının ve uygulamasının uzun zaman aldığına işaret ederek önceden hazırlık yapılmaması halinde geç kalınmış olacağı uyarısında bulundu.

Raporda ABD'nin Ukrayna'ya destek için gönderdiği silahların birçoğunun stoklarının azaldığı, obüslerin, Javelin tanksavar füzelerinin, Stinger uçaksavar füzelerinin, anti-topçu radarlarının ve geniş çaplı top mermilerinin kısa sürede yenilenmesinin zor olduğu belirtildi.

Tayvan gibi ABD topraklarına uzak bir adadaki olası savaş senaryosunda yüzer platformlardan ve denizaltılardan ateşlenecek uzun menzilli güdümlü füzelerin kritik önemde olacağına işaret edilen raporda, böyle bir çatışmada Ada'nın savunulması için elzem olan Uzun Menzilli Gemisavar Füzelerin (LRASM) stoklarının bir haftada tükeneceği uyarısına yer verildi.

Raporda, benzer şekilde, Harpoon kıyı savunma sistemi için gerekli mühimmatın ve karadan havaya önleme füzelerinin stoklarının da hızla tükeneceği ve yeniden tedarikinin zaman alacağı vurgulandı.

Tayvan'daki olası savaş senaryosunda kullanılacak Tomahawk füzeleri, havadan karaya füzeler, havadan yüzeye önleme füzeleri ve gemisavar füzelerin tümünün üretmenin 20 aydan fazla sürdüğü belirtilerek savaş halinde stokların yenilenmesinde sorun yaşanacağı kaydedildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Ada'nın anakara ile yeniden birleşmesini ulusal hedef olarak tanımlarken, bağımsızlığa yönelik girişimleri gerekirse güç kullanarak engelleyeceğini belirtiyor.

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