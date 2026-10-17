ABD-Meksika sınırında dron uçuşlarına kısıtlama getiriliyor

ABD, Meksika sınırındaki güvenliği artırmak ve kartellerin insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditleri önlemek amacıyla üç bakanlığın koordinasyonunda yeni bir uygulamayı devreye alıdığını açıkladı. Düzenlemeyle, sınırın bir deniz mili içerisindeki bölgede yüzeyden 122 metre yüksekliğe kadar izinsiz dron uçuşları yasaklanacak.

ABD Ulaştırma Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Ulaştırma, Savunma ve İç Güvenlik bakanlıklarının ülkenin güney sınırının güvenliğini güçlendirmek için ortak çalışma yürüteceği bildirildi.

ABD-Meksika sınırında uygulanacak kısıtlamanın, yetkisiz insansız hava aracı uçuşlarını kapsayacağı belirtildi. Yeni önlemle sınır güvenliği operasyonlarının karşı karşıya kaldığı risklerin azaltılması, federal personel ve tesislerin korunması, ayrıca ihlallere yönelik yaptırımların artırılması hedefleniyor.

Açıklamada, kararın yasa dışı kartel faaliyetleri de dahil olmak üzere ulusal güvenlik tehditleriyle mücadele kapsamında alındığı vurgulandı.

Bakanlardan sınır güvenliği mesajı

Ulaştırma Bakanı Sean P. Duffy, düzenlemenin kartellerin dron tehditlerine ve diğer yasa dışı faaliyetlerine karşı hava sahasının korunmasını güçlendireceğini ifade etti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de ABD'nin kara, hava ve deniz sınırları üzerindeki kontrolünü yüzde 100 düzeyinde sürdürme taahhüdüne açıklamada yer verildi.

İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise yeni uygulamanın kartellerin insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditleriyle mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti. Mullin, düzenlemenin aynı zamanda güvenlik personelinin korunmasını ve sınır bölgesindeki hava sahasının güvenliğinin artırılmasını amaçladığını kaydetti.