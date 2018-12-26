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ABD-Meksika sınırında bir çocuk daha öldü

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan gelerek ailesiyle yasa dışı yollarla ABD'ye geçen 8 yaşındaki erkek çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 07:10
ABD-Meksika sınırında bir çocuk daha öldü

NEW YORK

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan gelerek Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollarla geçen ve sınırda gözaltına alınan 8 yaşındaki erkek çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza biriminden yapılan açıklamaya göre, ailesiyle Guatemala'dan gelerek yasa dışı yollarla ABD'ye geçen 8 yaşındaki erkek çocuk, New Mexico eyaletindeki Alamogordo bölgesinde dün sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Soğuk algınlığı ve ateş teşhisi konulan çocuk, ilaç verilerek taburcu edildi. Günün ilerleyen saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti ile tekrar hastaneye kaldırılan çocuk kısa süre sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Önceki hafta, Guatemala'dan gelen 7 yaşındaki bir kız çocuk da gözaltındayken hayatını kaybetmişti. Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde de küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedilmişti.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan, 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğunun hedefi, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmak.

ABD'li sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 08:03
  1. ABD
  2. Göçmen
  3. Meksika
  4. Anadolu Ajansı

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