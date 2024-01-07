ABD medyası yazdı! İstanbul'da konuşulan iki plan

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyet, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında İstanbul'a geldi. Blinken daha sonra programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulundu. Görüşmede iki bakan, Gazze’de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail’in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Görüşmede, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulunuldu.

Kritik görüşmeyi dünya basını da yakından takip etti, Katar merkezli Al Jazeera'ye konuşan ABD'li bir yetkiliye İsveç'in gelecek ay NATO'ya kesin olarak katılacağına inandıklarını söyledi. Türkiye'den sonra Yunanistan ve Orta Doğu'ya geçiş yapan Blinken'ı ziyaretini değerlendiren uzmanlar ABD kanadının üç ana mesajı olduğunu söyledi. Bu mesajlar ise sırasıyla çatışmaların azaltılması, insani krizin son bulması ve İsrail-Hamas arasındaki savaşın kalıcı olarak noktalanması.

Bloomberg'e konuşan üst düzey ABD'li bir yetkili ise Washington'un savaş bittikten sonra Gazze'nin nasıl yöneteceğine ilişkin planlar için Türkiye'den destek almaya çalıştığını belirtti.

Kathimerini gazetesi 'Blinken-Erdoğan görüşmesinin gündemi Gazze ve İsveç' manşeti ile okuyucularının karşısına çıktı. Yunan In.gr internet sitesi ise 'Blinken ve Erdoğan Gazze, F-16, Ukrayna ve İsveç'in NATO üyeliğini konuştu' ifadelerini kullandı.