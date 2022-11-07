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Dünya ABD medyası gizli görüşmeyi deşifre etti
Dünya

ABD medyası gizli görüşmeyi deşifre etti

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Wall Street Journal'dan şok bir iddia geldi. Gazete ABD'nin 'çok gizli' görüşmesini deşifre etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 12:09:00 - 2022-11-07 12:16:05
ABD medyası gizli görüşmeyi deşifre etti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş ülkenin doğu bölgelerinde can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın topraklarını geri almak için taarruzu sürerken ABD basınından gündeme adeta bomba gibi düşen bir iddia geldi. Wall Street Journal (WSJ) çok gizli görüşmeyi deşifre etti. Haber kısa sürede dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu.

Gazete Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ve mevkidaşı Nikolai Potrushev ile görüştüğünü yazdı.

Söz konusu haber adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırıldı.

WSJ, görüşmenin Ukrayna'da nükleer silah kullanımına karşı uyarı ve devam eden çatışmaların tırmanma riskini azaltmak için yapıldığının altını çizdi.

Sullivan'ın Rus yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer Beyaz Saray'ın bu görüşmelerden umutlu olmadığını belirtti.

Aynı kaynaklar bu karamsar tabloya rağmen Rusya ile iletişim kanalının oluşturulmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: hurriyet.com.tr

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