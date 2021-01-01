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Dünya ABD markası Mc Donald’s’a tepkiler çığ gibi! ‘Tüyler’ ürperdi
Dünya

ABD markası Mc Donald’s’a tepkiler çığ gibi! ‘Tüyler’ ürperdi

Günümüzde milyonlarca insana hizmet veren ABD markası Mc Donald’s’da skandal patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:55:00 -
ABD markası Mc Donald’s’a tepkiler çığ gibi! ‘Tüyler’ ürperdi

ABD’li fast food restoranı Mc Donald’s tarafından üretilen kurabiyenin üzerinde yer alan tüyler tepkilere neden oldu. Ürünün üzerinde son kullanma tarihi ve ambalajının da olmaması dikkat çekti.

Karanlık Oda tv’de yer alan habere göre, Mc Donald’s restoran zincirinin ürettiği kurabiyenin üzerindeki “tüyler” tepki çekti. Bir tüketicinin “Denetle” adlı sosyal medya hesabıyla paylaştığı fotoğraflarda, beyaz renkli tüyler olduğu görüldü.

Ürünün son kullanma tarihinin olmaması ve ambalajının da bulunmaması dikkat çekti.

Fotoğraflar “Bir fast food zincirinden sipariş edilen kurabiye üzerinde beyaz renkli tüyler olduğu görülüyor. Daha önce de benzer şikayetlerin geldiği anlaşılan ürünün üretici bilgisi ambalajında yer almıyor. Ürünün Üretim Tarihi ve Son Tüketim Tarihi de bilinmiyor” mesajıyla paylaşıldı.

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