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Dünya ABD mahkemesinden emsal! LGBT'ye ilk tokat vuruldu
Dünya

ABD mahkemesinden emsal! LGBT'ye ilk tokat vuruldu

Yeniakit Publisher
2023-07-09 16:01:00 -
ABD mahkemesinden emsal! LGBT'ye ilk tokat vuruldu

ABD'de mahkeme, cinsiyet geçişi sürecindeki gençlere ergenlik önleyicileri ve cinsiyet doğrulayıcı cerrahi gibi tıbbi bakımın sağlanmasını yasaklayan bir yasaya derhal uygulanma izni verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Altıncı Devre Temyiz Mahkemesi, Tennessee'nin yasasını yargılamak için dava açan savunuculuk gruplarının, yasanın ABD Anayasası'nı ihlal ettiği iddialarında başarılı olma olasılığını gösteremediğini belirtti. Üç hakimden oluşan panel, yasanın uygulanmasını engelleyen bir alt mahkeme kararını tersine çevirmek için 2-1 oyla oy kullandı.

Temyiz mahkemesi adına Yargıç Jeffrey Sutton, "Ömür boyu görev yapan federal yargıçların, büyük ölçüde değiştirilemez bir federal anayasayı alanın tamamını doldurmak için yorumlayarak, tıbbi tartışmanın dalgalanmalarını demokrasiden uzaklaştırmaktan kaçınmaları gerektiğini" yazdı.

Yasa, bir gencin doğumda atandığı cinsiyetten farklı bir cinsiyetle özdeşleşmesine imkan tanıyan herhangi bir tıbbi işlemi yasaklamaktadır.

Temyiz mahkemesinin Cumartesi günü verdiği karar, Tennessee'nin yasasının Anayasa'yı ihlal ettiğine dair açık bir gösteri olmadığı sürece, tıbbi bakım ve reşit olmayanları koruma konusundaki tercihlerin eyalet yasama organları tarafından en iyi şekilde çözülebileceğini belirtti.

Kaynak: Rueters
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