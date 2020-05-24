ABD 'lazer silahı'nı test etti
ABD donanması insansız hava araçları ve küçük deniz araçlarına karşı yeni bir lazer silahı geliştirdi.
ABD Donanması bir süredir AR-GE aşamasında olan lazer silahını Pasifik Okyanus’unda insansız hava aracı üzerinde denedi.
USS Portland amfibi sınıfı nakliye gemisini üzerine yerleştirilen ‘Solid-state laser’ olarak adlandırılan silahın testi başarı ile geçtiği açıklandı.
Yapılan açıklamada, "Bu yeni gelişmiş yetenekle, Donanma için denizde savaşı yeniden tanımlıyoruz." denildi.