  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD, Kuzey Kore'ye cevap bile vermedi
Dünya

ABD, Kuzey Kore'ye cevap bile vermedi

ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatı sert bir dille eleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong'a Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, cevap vermemeyi tercih etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 03:51:00 -
ABD, Kuzey Kore'ye cevap bile vermedi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Pennsylvania eyaletine yaptığı ziyaret esnasında başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kim Yo-jong'un, Güney Kore ve ortak askeri tatbikat düzenlediği ABD'ye daha ileri provokasyonlardan kaçınmaları uyarısında bulunduğunun anımsatılması üzerine Psaki, "Kuzey Kore'nin yorumlarına karşılık doğrudan bir yorumumuz ya da yanıtımız yok." dedi.

Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu hafta Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüşeceğini anımsatarak, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da 18 Mart'ta Alaska'da Çinli yetkililer ile bir araya geleceğini belirtti.

Tüm bu toplantıların başlıklarından birinin de bölgesel güvenlik olduğunun altını çizen Psaki, "Şu andaki odak noktamız, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmak ve koordinasyon içinde olmak. Diplomasiye ve nükleer silahların yok edilmesine odaklanacağız." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arka Sokaklar'da skandal sahne! Müslümanları böyle aşağıladılar
Medya

Arka Sokaklar'da skandal sahne! Müslümanları böyle aşağıladılar

Aydın Doğan artığı Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide İslami değerler çirkin bir algı ile hedef alınarak aşağılandı. ..
Sürpriz gelişme! Almanlardan Türkiye kararı
Dünya

Sürpriz gelişme! Almanlardan Türkiye kararı

Koronavirüs aşısının bulunmasıyla yaz aylarında virüsün etkinliğini kaybedeceği düşünülürken Türkiye'de yaz turizmi konusunda çalışmalara ba..
Katar emiri Türkiye'nin insansız deniz aracına hayran kaldı
Teknoloji

Katar emiri Türkiye'nin insansız deniz aracına hayran kaldı

Katar'da düzenlenen güvenlik ve sivil savunma fuarı “Milipol Qatar”da Türkiye'nin ilk insansız silahlı silahsız deniz aracı ULAQ'ı gören Kat..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay