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Aktüel

ABD, Kovid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'in 3 aylık tüm stokunu satın aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:33:44 -
ABD, Kovid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'in 3 aylık tüm stokunu satın aldı

LONDRA (AA) - ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı ilaca ait tüm stokları satın aldığı iddia edildi.

The Guardian gazetesinin internet sitesindeki haberde, Kovid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 500 bin dozun üzerinde Remdesivir satın aldığı, bu miktarın, ilacı üreten firmanın temmuz ayı üretim kapasitesinin tamamına, ağustos ve eylül üretim kapasitesinin de yüzde 90'ına denk geldiği belirtildi.

Yapılan satın alımla ilaca ihtiyaç duyan diğer ülkelerin 3 ay boyunca bunu tedarik edemeyeceğine dikkat çekilen haberde, ABD'nin ilaç üzerindeki tek taraflı eyleminin derin endişe uyandırdığı kaydedildi.

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini 15 günden 11 güne düşürme yönünde fayda sağladığı bildirilmişti.

Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Kovid-19 tedavisi için Remdesivir'e "acil durum onayı" verdiğini duyurmuştu.










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