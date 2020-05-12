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Dünya

ABD Kongresi'nde Vladimir Putin tasarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin ülkedeki düşünce ve basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik ABD'de bazı Kongre üyeleri tasarı teklifi vererek yaptırım uygulanmasını istediler.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 01:55:00 -
ABD Kongresi'nde Vladimir Putin tasarısı

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel ve Komitenin kıdemli üyelerinden Michael McCaul tarafından sunulan tasarıda, Rusya'daki tutuklu gazeteciler ve siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, tasarıda ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Rusya’daki "insan hakları ihlalleri"ne karışan Rus yetkililere yaptırım uygulanması istendi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Engel, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Vladimir Putin, basın ve fade özgürlüğünün yanı sıra siyasi muhalefet ve sivil özgürlüklerin susturulması konusunda da uzun bir geçmişe sahip zalim bir otoriterdir. Bugün sunduğumuz tasarı, Kremlin'e güçlü ve açık bir mesaj gönderiyor. ABD Kongresi, hayatlarını özgürlük ve demokrasi için risk altına sokan kahramanların yanında durmaktadır."

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