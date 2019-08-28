ABD, Kolombiya'da "Venezuela Birimi" kurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya Büyükelçiliğinde "Venezuela İşler Birimi" kurulduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki ABD Büyükelçiliği bünyesinde kurulan "Venezuela İşler Birimi (VAU)" hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "VAU, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido hükümeti ve Venezuela halkına hizmet vermeye devam edecek. VAU, ülkede demokrasinin yeniden onarılması, anayasal düzenin getirilmesi, güvenliğin sağlanması ve Venezuela halkının daha iyi şartlara kavuşması konusunda katkı sağlamaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu birimin ABD'nin Venezuela Büyükelçiliği Maslahatgüzarı James Story tarafından yönetileceği kaydedildi.

VAU'nun Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Guaido hükümeti ile yakın irtibat içinde olacağı vurgulanan açıklamada, "ABD, demokrasiyi tekrar getirmeye çalışan geçici Başkan Juan Guaido, Ulusal Meclis Kurulu ve Venezuela halkının yanında durmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında Venezuela'daki diplomatik temsilciliklerini kapatma kararı almıştı.



Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti karşıtlarının yaptığı gösterilerde Ulusal Meclis Başkanı Guaido, kendisini ülkenin geçici devlet başkanı olduğunu açıklamış ve devlet başkanlığı yemini etmişti. ABD yönetimi de kısa süre önce Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı.