0553 313 94 23

ABD, Kolombiya'da "Venezuela Birimi" kurdu

Ocak ayında Venezuela'daki diplomatik temsilciliklerini kapatan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya Büyükelçiliğinde "Venezuela İşler Birimi (VAU)" kurulduğunu duyurdu- ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasından:- "Venezuela İşler Birimi (VAU), Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido hükümeti ve Venezuela halkına hizmet vermeye devam edecek"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:56
ABD, Kolombiya'da "Venezuela Birimi" kurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya Büyükelçiliğinde "Venezuela İşler Birimi" kurulduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki ABD Büyükelçiliği bünyesinde kurulan "Venezuela İşler Birimi (VAU)" hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "VAU, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido hükümeti ve Venezuela halkına hizmet vermeye devam edecek. VAU, ülkede demokrasinin yeniden onarılması, anayasal düzenin getirilmesi, güvenliğin sağlanması ve Venezuela halkının daha iyi şartlara kavuşması konusunda katkı sağlamaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu birimin ABD'nin Venezuela Büyükelçiliği Maslahatgüzarı James Story tarafından yönetileceği kaydedildi.

VAU'nun Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Guaido hükümeti ile yakın irtibat içinde olacağı vurgulanan açıklamada, "ABD, demokrasiyi tekrar getirmeye çalışan geçici Başkan Juan Guaido, Ulusal Meclis Kurulu ve Venezuela halkının yanında durmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında Venezuela'daki diplomatik temsilciliklerini kapatma kararı almıştı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti karşıtlarının yaptığı gösterilerde Ulusal Meclis Başkanı Guaido, kendisini ülkenin geçici devlet başkanı olduğunu açıklamış ve devlet başkanlığı yemini etmişti. ABD yönetimi de kısa süre önce Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:56
  1. "Venezuela İşler Birimi" (VAU)
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı
  3. Kolombiya
  4. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hüseyin Çelik ak partiden neden istifa etti Hüseyin Çelik kimdir
    1. Hüseyin Çelik ak partiden neden istifa..
    2. Beşir Atalay AK partiden neden istifa..
    3. İzmir’de 3 magandaya tutuklama
    4. Kayınpeder-damat kavgası kanlı bitti:..
    5. Lille'den 3 gollü galibiyet
    6. Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası
    7. Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa..
    8. "Libya'nın güvenliğinin tek garantisi..
    9. ABD, Kolombiya'da "Venezuela Birimi"..
    10. Park halindeki kamyon freni boşalınca..
    11. Lübnan ordusu İsrail İHA’larına ateş..
    12. AK Parti’li Karaaslan: “Türkiye..
    13. Sahil Güvenlik tıbbi tahliye..
    14. Gazze’deki saldırılar hakkında açıklama
    15. Niğde’de 28 kaçak göçmen yakalandı
    16. Fenerbahçe, tempo yükseltti
    17. AK Parti'de 3 eski bakan daha istifa..
    18. Yaşar Hacısalihoğlu kimdir? Yaşar..
    19. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    20. Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş..
    21. Filenin Sultanları, Fransa’ya set..
    22. Deprem sırasında bu hareketler hayat..
    23. Esed rejiminin saldırılarında 10 sivil..
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Eğer F-35..
    25. Orhan Miroğlu'ndan Rasim Ozan..
    26. Dereye düşen genç hayatını kaybetti
    27. Selman Öğüt kimdir? Selam Öğüt kim,..
    28. Silah zoruyla fuhuş yaptıran kadın..
    29. Pusuya yatıp, otomatik silahla kurşun..
    30. Tenis: ABD Açık
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’