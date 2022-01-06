  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD, Kazakistan'da 'sükunet' ve 'anayasal kurumlara saygı' çağrısı yaptı
Dünya

ABD, Kazakistan'da 'sükunet' ve 'anayasal kurumlara saygı' çağrısı yaptı

Kazakistan'da yaşanan şiddet olaylarını kınayan ve hem yetkililere hem de göstericilere sükunet çağrısı yapan ABD yönetimi, halkın anayasal kurumlara saygı duyup bu kurumları savunması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 08:39:00 -
ABD, Kazakistan'da 'sükunet' ve 'anayasal kurumlara saygı' çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yazılı bir açıklamayla Joe Biden yönetiminin Kazakistan'daki olayları yakından takip ettiğini belirtti.

Price, açıklamasında, şiddet eylemlerini ve mülkiyete verilen zararları kınadıklarını kaydederek, "Hem yetkilileri hem de göstericileri sükunete davet ediyoruz. Tüm Kazakistan halkının anayasal kurumlara, insan haklarına, basın özgürlüğüne saygı duymasını ve bunları savunmasını istiyoruz. Ayrıca tüm taraflara olağanüstü hale barışçıl bir çözüm bulmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Kazakistan'da yaşanan şiddet olaylarını kınamış, olayların arkasında ABD'nin olduğu yönündeki iddiaların "çılgınca" olduğunu belirtmiş ve bunun Rusya'nın bir dezenformasyonu olduğunu savunmuştu.

BM'den Kazakistan'a itidal ve şiddetten kaçınılması çağrısı  

Birleşmiş Milletler (BM) Kazakistan'da devam eden gösteriler ve ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi üzerine itidal, şiddetten kaçınılması ve diyalog çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Dujarric, Kazakistan'da tüm taraflara itidal, şiddetten kaçınılması ve diyalog çağrısı yaptı.

Kazakistan’daki durum

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşilçam'ın oyuncusu karanlıktan nasıl çıktığını anlattı: Bize inançsızlık telkin edildi
Yaşam

Yeşilçam'ın oyuncusu karanlıktan nasıl çıktığını anlattı: Bize inançsızlık telkin edildi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul, Zafer Dergisi’nde yayınlanan röportajında inkar ve karanlıktan nasıl çıktığını ve Allah inancına nası..
Gündem

"İstediniz de para mı vermedik?" Bakan Özer'den sıralı fırça

Şanlıurfa'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaret ettiği okulun bahçenin bakımsız durumu karşısında yerel görevlilere ve okul mü..
‘İhanet edersem yüzüme tükürün’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a iftira: Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor!
Gündem

‘İhanet edersem yüzüme tükürün’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a iftira: Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor!

AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay