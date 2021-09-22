ABD karşıtı dün adamına 10 yıl hapis cezası verildi!

Suudi Arabistan'da ABD karşıtı görüşleriyle bilinen Şeyh Nasır el Ömer 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nasır el Ömer hakkında 10 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman öncülüğündeki Suudi Arabistan yönetimi, birçok din adamını ve İslami alanda öne çıkan isimleri tutukladığı bir süreçte, Nasır el Ömer'i 2018 yılının Ağustos ayında gözaltına almıştı.

El Ömer bu tarihten itibaren hapiste bulunuyordu.

ABD karşıtı din adamı

69 yaşındaki Suudi din adamı, İmam Muhammed bin Suud İslam Üniversitesi Usuluddin Fakültesi'nde profesör olarak görev yapıyordu.

2005 yılında, ABD'ye karşı ifadeler içeren ders kitaplarının değiştirilmesine şiddetle karşı çıkan El Ömer, ayrıca Irak halkının ABD'ye karşı direnmesi yönünde verilen fetvaya imza koyan 26 din aliminden biriydi.

Twitter'da 6 milyona yakın takipçisi bulunan, yayınlanmış birçok kitap ve röportajı olan El Ömer, Suudi yönetiminin "terör" iddiasıyla tutukladığı kişilerin serbest bırakılması için de çalışmalar yürütüyordu.

Suudi Arabistan'da 90'lı yıllara damgasını vuran "Sahve" hareketinde de yer alan El Ömer, ayrıca ABD'nin 1990'lı yıllarda Suudi Arabistan topraklarına girmesine de karşı çıkmış, bu hamleyi "ABD'nin en büyük hatası" olarak nitelemişti.

Suud hanedanına ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın medya organları uzun süredir El Ömer aleyhinde propaganda yapıyordu.