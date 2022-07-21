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Dünya ABD karargah olarak kullanmıştı! Saddam Hüseyin'in Babil’deki sarayı müze olacak
Dünya

ABD karargah olarak kullanmıştı! Saddam Hüseyin'in Babil’deki sarayı müze olacak

Irak’ın 2003 yılında devrilen lideri Saddam Hüseyin tarafından Babil’de yaptırılan ve ABD’nin Irak’ı işgali ile ABD güçleri tarafından 2003’ten 2011 yılına kadar karargah olarak kullanılan sarayın müzeye dönüştürüleceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 19:58:00 -
ABD karargah olarak kullanmıştı! Saddam Hüseyin'in Babil’deki sarayı müze olacak

Irak’ın 2003 yılında devrilen lideri Saddam Hüseyin tarafından Babil’de yaptırılan ve atıl halde bulunan sarayın müzeye dönüştürüleceği açıklandı.

Irak Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Irak’ın 2003 yılında devrilen lideri Saddam Hüseyin tarafından Babil’de yaptırılan ve atıl halde bulunan sarayın müzeye dönüştürüleceğini açıkladı. Irak Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanı Hasan Nazım’ın verdiği talimat doğrultusunda başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan tarihi Babil kentindeki Saddam’ın Sarayı ya da diğer adıyla Babil Sarayı’nın kentin tarihsel yapısına uygun bir müzeye dönüştürüleceği bildirildi.

Restorasyon yapılacak

Bakanlığa bağlı Konferans Sarayı Müdürü Sabah el-Hesnavi Irak basınına yaptığı açıklamada, Babil Valisi Ali Vaad Allavi ile bir araya gelen bakanlık heyeti söz konusu sarayın müzeye dönüştürülmesini görüştüklerin aktardı. Sarayın uzun yıllardır maruz kaldığı ihmal sonucu hasar gördüğünü belirten el-Hesnavi, Saddam’ın Sarayı’nın eski tarihi eserlerin sergileneceği müzeye dönüştürülmesi için restorasyon yapılması konusunda Bakanlık ile Valilik arasında anlaşma sağlandığını söyledi.

8 yıl karargah olarak kullanıldı

Saray, 90’lı yıllarda 4 yılda Fırat Nehri yakınlarında 4 bin yıllık tarihe sahip antik Babil kentinin göbeğinde yapay bir tepe üzerinde inşa edildi ve ABD’nin Irak’ı işgali ile ABD güçleri, 2003’ten 2011 yılına kadar sarayı karargah olarak kullandı.

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