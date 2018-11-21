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ABD Kandil'e ilaç gönderdi

PKK’nın 3 elebaşının yakalanması için göstermelik olarak para ödülü koyan ABD’den skandal bir hamle daha geldi. Washington’un, Süleymaniye Havalimanı üzerinden Kandil’e tıbbi yardım malzemesi ve silah gönderdiği ortaya çıktı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:58
ABD Kandil'e ilaç gönderdi

ABD bir yandan PKK’nın Kandil’deki elebaşlarının kellesine para ödülü koyarken diğer yandan da Kandil’e ilaç sevkiyatı yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyindeki onlarca noktada üs bölgeleri kurarak teröristlerin geçişini engelleyip terör yuvası Kandil'i baskılarken, zor durumdaki terör örgütü PKK'nın imdadına Suriye'deki ortağı ABD yetişti.

PKK'nın Kandil'deki elebaşları Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ı 'arananlar listesi'ne alan ve toplamda 12 milyon dolar ödül koyan Amerika, Kandil'e sıhhi yardım gönderdi. Alınan bilgiye göre Irak kuzeyindeki Süleymaniye Havaalanı'na inen Amerikan kargo uçaklarındaki yaşam ve sağlık malzemeleri önce Erbil'e gönderildi; daha sonra buradan da PKK/PYD için dağıtıma çıkarıldı.

Malzemelerin bir bölümü Kandil bölgesindeki teröristlere ulaştırılırken, bir kısmı da Erbil üzerinden Suriye kuzeyindeki PKK/PYD'lilere yollandı. Dağıtılan binlerce kolide tıbbi malzemelerin yanında mayın arama dedektörleri ve hafif silahlar da bulunuyor. Yeni Şafak'a konuşan askeri kaynaklar, ABD'nin bir süredir PKK terör örgütünün elebaşlarını barındıran Kandil'i ağır silah dışında yaşam malzemesi ihtiyaçları ve sıhhi yardım açısından yoğun şekilde desteklediği bilgisini veriyor.

Kısa bir süre önce ABD, PKK terör örgütü elebaşlarını arananlar listesine almış ve başlarına ödül koymuştu. ABD'nin bu hamlesi 'geç ama olumlu' değerlendirilmekle birlikte Türkiye, bu açıklamalara temkinli yaklaşmıştı. ABD'nin bir süredir 'PKK ile ortak mücadele' bahanesi üzerinden PYD/YPG'yi Türkiye'ye 'legal' gösterme gayretleri dikkat çekiyordu. ABD'nin PKK lider kadrosuna yönelik ödül adımı da bu stratejinin bir devamı olarak görülmüştü.

Kandil'e yaşam ve sağlık malzemeleri göndermesi, ABD'nin ikiyüzlü tavrına yönelik kaygıları bir kez daha haklı çıkardı. Kesin istihbarat verilerine göre ABD, kelleleri için ödül koyduğu Kandil'deki terör elebaşlarına yardım göndermeye devam ediyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 06:58
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