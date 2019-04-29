ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"

ABD, Türkiye dahil 8 ülkenin İran ile ticareti tamamen kesmesini isityor. Yaptırımları ağırlaştırma kararı alan ABD, bu tavrıyla İran'dan büyük tepki alıyor.

Konuyla ilgili ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan yeni bir açıklama daha geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırımlardan diğer ülkelerin memnun olmadığını belirten açıklamalara yanıt veren Bolton, "Pozisyonumuz belli" dedi.

"Nasıl sonlanacak göreceğiz"

Bolton açıklamalarından şu ifadelere yer verdi: "Çinli şirketlerin yaptığı açıklamalar var, İran'dan doğalgaz almayı durduracaklarına dair. Birkaç hafta önce de Türk Dışişleri Bakanı'yla görüştüm. Daha o zaman İran doğalgazını almaktan kaçınmaları için atmaları gereken adımları görüşüyordum. Bu süreç nasıl sonlanacak göreceğiz. Biz pozisyonumuzu net bir şekilde açıkladık."