ABD istihbaratından şok eden veri: İşgali gerçekleştirmeye yüzde 70 hazır!

ABD'li yetkililere göre, Ukrayna sınırına 110 bin asker yığan Rusya iki hafta içinde bir taarruz başlatmak için yeterli kapasiteye sahip olabilir.

ABD istihbaratı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırıya geçme kararı alıp almadığını henüz belirlemezken, Putin Donbass’ın ayrılıkçı yerleşim bölgesinin kısmi işgalinden tam bir işgale kadar tüm olası seçeneklerin önünde olmasını istiyor.

Yetkililer, Kongre üyeleri ve Avrupalı ​​müttefikleri, Rus ordusunun Ukrayna çevresinde askeri varlığını artırmaya devam ettiği konusunda uyardı.

Bir yetkili, destek birimleri de dahil olmak üzere, Rusya’nın tam ölçekli bir işgal için 150 bin asker bulundurmayı hedefleyebileceğini ve devam eden askeri sevkiyat ile önümüzdeki birkaç hafta içinde bu seviyeye ulaşabileceğini bildirdi.

Rusya, Ukrayna’yı işgal etmeyi planladığına dair iddiaları reddediyor ve sadece güvenliğini sağlamak istediği konusunda ısrar ediyor.

Bu yetkililere göre, Rusya büyük bir işgale başvurmayı seçerse, güçleri Ukrayna’nın başkenti Kiev’i kuşatabilir ve 48 saat içinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi devirebilir.

Yetkililer, tam bir Rus işgalinin Kiev’in hızlı bir şekilde ele geçirilmesine yol açabileceği ve bunun potansiyel olarak 25 bin ila 50 bin kadar sivilin yanı sıra 5 bin ila 25 bin Ukrayna askerinin ve 3 bin ila 10 bin Rus askerinin öldürülmesi veya yaralanmasıyla sonuçlanabileceği konusunda uyardı.

Öte yandan, ABD Başkan Joe Biden’ın NATO ülkelerini herhangi bir saldırganlığa karşı savunmak için takviye kuvvet gönderme kararının ardından, ilk ABD askeri grubu dün Polonya’ya gitti.

ABD istihbaratına göre Rusya, Ukrayna çevresinde büyük bir askeri üs inşa etmeye devam ediyor. İki hafta önce, kara kuvvetlerinden 60 tabur, Ukrayna’nın kuzeyi, doğusu ve güneyinde, özellikle Moskova’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’da konuşlandırıldı.

Rus ordusu ayrıca Ukrayna çevresinde savaş uçakları, füze rampaları ve uçaksavar bataryaları konuşlandırdı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz hafta Moskova’nın Kiev’e yönelik saldırıyı haklı çıkarmak için ‘Ukrayna’nın Rusya’ya saldırdığına dair sahte bir video’ hazırlayabileceğine dair kanıtlara sahip olduğunu duyurdu.