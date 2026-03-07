  • İSTANBUL
ABD-İsrail’in İran saldırılarına Berlin’den ret: Almanya’dan ‘bu bizim savaşımız değil’ çıkışı

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik başlattığı savaşa dair Berlin’in tavrını net bir dille ilan etti: "Bu savaşa katılmayacağız!" Uluslararası hukukun ayaklar altına alınmasından duyduğu endişeyi dile getiren Klingbeil, "Güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşamak istemiyoruz" diyerek Washington’a mesafe koydu.

Ortadoğu’yu sarsan ABD-İsrail’in İran operasyonlarına Avrupa’nın devinden beklenen "fren" açıklaması geldi. Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) konuşan Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil, Almanya’nın bu çatışmanın bir parçası olmayacağını kesin bir dille vurguladı.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla ilgili olarak ülkesinin bu savaşa katılmayacağını söyledi.

Klingbeil, Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) verdiği röportajda, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi ve yeniden müzakerelerin başlaması gerektiğini belirterek, savaş ne kadar sürerse ekonomik sonuçlarının da o kadar büyük olacağını ifade etti.

Bu savaşın uluslararası hukuka uyup uymadığına ilişkin soruya Klingbeil, “Bu, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak incelemeyle ortaya çıkacaktır. Benim bu savaşın uluslararası hukuk açısından meşru olduğuna dair büyük şüphelerim var.” dedi.

Klingbeil, Almanya’nın güvenlik açısından bu savaşın içine sürüklenme tehlikesi olup olmadığına ilişkin soruya da “Çok net söylüyorum: Bu, bizim savaşımız değil. Bu savaşa katılmayacağız.” cevabını verdi.

Artık kuralların geçerli olmadığı bir dünyaya doğru sürüklenme tehlikesini gördüğünü dile getiren Klingbeil, “Sadece güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşamak istemiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

