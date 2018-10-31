0553 313 94 23
impression

ABD, İran’ı yaptırımlarla çökertmeyi hedefliyor! Ekonomik savaşta ambargolu adım

ABD’nin İran’a yönelik petrol ve ürünlerinin satışına dair ikinci yaptırım paketi 5 Kasım’da devreye girecek.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:48
ABD, İran’ı yaptırımlarla çökertmeyi hedefliyor! Ekonomik savaşta ambargolu adım

ABD’nin İran’a yönelik ikinci yaptırım paketi 4 Kasım’da 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım’da devreye girecek. Bu tarihten itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi’ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran’dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

Türkiye tavrını ortaya koydu

Türkiye, ABD ambargosunun birinci aşamasında net tavrını ortaya koydu. 24 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 25 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptıkları açıklamalarda Ankara’nın bu yaptırımlara uymayacağını ifade ettiler. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, birkaç devlet dışında bütün dünyanın ABD’ye karşı İran’ın yanında yer aldığını ve geleneksel müttefiklerin de Washington yönetimini yalnız bıraktığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de ABD’nin ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi sonrasında ülkesinin günlük petrol ihracatı 1 milyon varile düşse bile artan fiyatlar sebebiyle petrol gelirlerinde geçen yıllara göre herhangi bir azalma yaşanmayacağını söyledi. Cihangiri, “ABD, İran petrolünü durdurmayı başarabilseydi petrol fiyatı 100 doları geçerdi” dedi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:48
  1. Ankara
  2. ABD
  3. İran Ulusal Petrol Şirketi
  4. İran Petrol Ticaret Şirketi
  5. Ulusal Tanker Şirketi
  6. Türkiye
  7. ABD ambargosu
  8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  10. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  11. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanımların kahve merakı kemiklerini eritiyor!
    1. Hanımların kahve merakı kemiklerini..
    2. Alman hemşire 100 cinayeti itiraf etti
    3. MHP'nin adayı Bedrettin Dalan'dan ilk..
    4. AB'nin isteğine, İran'dan ekonomi şartı!
    5. Vebalinden korkmalısınız
    6. Mültecilere çelme takan Macar gazeteci..
    7. İstanbullulara, Estetik Cerrahi..
    8. Bedrettin Dalan MHP İBB adayı mı?..
    9. Korkunç olay! Tokat'ta parçalanmış..
    10. MHP kaynakları, İBB için Bedrettin..
    11. Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm..
    12. Kanseri yenen doktordan tavsiyeler
    13. Mısır ve Almanya'dan 5 anlaşma birden!
    14. Öğretmenlere Yüksek Lisans zorunluluğu..
    15. Ölülere büyük saygısızlık! Mezarlıkta..
    16. Nüfus müdürlüklerinde KPSS mesaisi
    17. İstanbul Havalimanı’nda vize değişikliği
    18. Çok tehlikeli çok!
    19. 9 yıldır her seçimde aday oldu,..
    20. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018