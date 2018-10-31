ABD, İran’ı yaptırımlarla çökertmeyi hedefliyor! Ekonomik savaşta ambargolu adım

ABD’nin İran’a yönelik ikinci yaptırım paketi 4 Kasım’da 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım’da devreye girecek. Bu tarihten itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi’ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran’dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

Türkiye tavrını ortaya koydu

Türkiye, ABD ambargosunun birinci aşamasında net tavrını ortaya koydu. 24 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 25 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptıkları açıklamalarda Ankara’nın bu yaptırımlara uymayacağını ifade ettiler. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, birkaç devlet dışında bütün dünyanın ABD’ye karşı İran’ın yanında yer aldığını ve geleneksel müttefiklerin de Washington yönetimini yalnız bıraktığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de ABD’nin ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi sonrasında ülkesinin günlük petrol ihracatı 1 milyon varile düşse bile artan fiyatlar sebebiyle petrol gelirlerinde geçen yıllara göre herhangi bir azalma yaşanmayacağını söyledi. Cihangiri, “ABD, İran petrolünü durdurmayı başarabilseydi petrol fiyatı 100 doları geçerdi” dedi.