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ABD, İran üzerindeki esas politikasını açıkladı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD'nin İran üzerindeki esas politikasını açıkladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 23:44
ABD, İran üzerindeki esas politikasını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İran'a uygulanan yaptırımlardan hiçbir ülkenin muaf tutulmayacağını ve politikalarının İran petrol satışını "sıfıra indirmek" olduğunu söyledi.

Sözcü Ortagus, bakanlıkta düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar kapsamında İran'dan petrol alan Hindistan veya Çin gibi ülkelere muafiyet uygulanıp uygulamayacağı sorusuna cevap veren Ortagus, şunları söyledi:

"Trump ve Pompeo'nun İran politikası..."

"Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun politikası İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmektir. Bu konuda da herhangi bir muafiyet söz konusu değil. Bir yıl önce birçok kişi, tek taraflı yaptırımların işe yaramayacağını söylemişti fakat yaradı. Birçok kişi, dünyanın ABD'nin bu yatırımlarına uymayacağını söylemişti fakat uydular. Bu konuda en agresif Avrupa şirketleri ve bankaları bile İran'dan çıktılar ve yaptırımlarımıza uydular. İran'a uyguladığımız yaptırımlara uyulmasını bu yönetimin en büyük başarılarından biri olarak görüyoruz"

Ortagus, bugün Suudi Arabistan öncülüğündeki İran ile devam eden gerginliklerin masaya yatırıldığı acil durum toplantısına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, Suudi Arabistan'ın, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) üyeleriyle bölgesel tehditleri ele alan girişimlerde bulunmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bölgenin daha istikrarlı ve huzurlu olması için Arapların İran ile mücadele konusunda hemfikir olmalarının önemini vurgulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Hürmüz Boğazı yakınındaki boru hattına ve tankerlere yapılan saldırıların ardından acil durum zirvesi çağrısında bulunmuş, Mısır, Filistin, Kuveyt, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler toplantıya katılacağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 23:44
  1. Suudi Arabistan
  2. Selman bin Abdulaziz
  3. Hürmüz Boğazı
  4. Mısır
  5. Filistin
  6. Kuveyt
  7. Ürdün
  8. Birleşik Arap Emirlikleri
  9. Donald Trump
  10. Trump
  11. Mike Pompeo
  12. Pompeo
  13. Ortagus
  14. Morgan Ortagus
  15. İran

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