ABD-İran müzakerelerinde bir sonraki görüşme tarihi belli oldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile bu hafta içinde yenilenen nükleer görüşmelerin ikinci turu için Pazar günü İsviçre'ye gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Arakçi'nin "nükleer görüşmelerin ikinci turunu yürütmek ve bir dizi diplomatik istişarede bulunmak üzere diplomatik ve teknik bir heyetin başında Pazar günü geç saatlerde Cenevre'ye gitmek üzere Tahran'dan ayrıldığı" belirtildi.

Açıklamada, "İran-ABD dolaylı nükleer görüşmeleri Umman'ın ara buluculuğu ve iyi niyet misyonuyla Salı günü gerçekleştirilecek." denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Arakçi'nin Cenevre ziyareti sırasında İsviçreli ve Ummanlı mevkidaşlarının yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ve diğer uluslararası yetkililerle de görüşmelerde bulunmasının beklendiği kaydedildi.

Tahran ve Washington, 6 Şubat'ta Muskat'ta nükleer müzakerelere yeniden başladı.

Son görüşmeler, Washington'un Tahran'ı askeri harekatla tehdit ettiği ve İran'ın geçen ay hükümet karşıtı protestoları ölümcül bir şekilde bastırmasının ardından bölgeye bir uçak gemisi grubu konuşlandırdığı bir süreçte gerçekleşti.

6 Şubat'taki müzakerelerde Arakçi, ABD'nin Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile Maskat'ta yapılan dolaylı nükleer görüşmelerde İran heyetine liderlik etmişti.

İsviçre on yıllardır İran ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerde kilit bir rol oynamasıyla biliniyor.

