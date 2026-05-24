ABD-İran anlaşması İsrail’i bağlamayacak Danışıklı barış

ABD-İran anlaşması İsrail'i bağlamayacak Danışıklı barış

Kan emici siyonist Netanyahu'nun, Trump'a, ABD-İran arasında anlaşma sağlasa da İsrail'in "tüm alanlarda tehditlere karşı tam hareket özgürlüğünü" koruyacağını söyledi. ABD, terör devleti İsrail’e yol vererek hareket kabiliyeti sağlayacak.

İsrail basınının, İsrailli siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran müzakerelerine ilişkin gelişmeleri İsrail'e bildirdiği öne sürüldü.

Netanyahu'nun dün Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile İran anlaşma sağlasa bile İsrail'in Lübnan dahil "tüm alanlardaki tehditlere karşı hareket özgürlüğünü koruyacağı" mesajını verdiği iddia edilen haberde, Trump'ın buna desteğini yinelediği ileri sürüldü. 

Haberde, ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın nükleer programının sona erdirilmesi ve elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması konusunda ısrar edeceğini ve bu şartlar sağlanmadan nihai anlaşmayı imzalamayacağını belirttiği savunuldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun Trump'a müzakerelerdeki Lübnan maddesine ilişkin çekincesini ilettiği kaydedilmişti. 

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirtmiş, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." açıklamasında bulunmuştu.

Bingöllü Zaza Ali

Kim kimi bağlamış, bize ne. Bizi ilgilendiren bir durum da yok. Müslüman Katilliğinde gavur İsrail ne ise, müşrik İran kat ve katıdır. Suriye'deki Müslüman Arap kardeşlerimize sorsunlar şiii İran'ın ve itleri olan Hizbuşşeytan, Haşdi Şabi, devrim muhafızları ile Şebbihaların zulümlerini ve zalimliklerini. Suriye'de katledilen Müslümanların kanları kurumadı daha. Bırakın yesinler birbirlerini İran ve İsrail. Bizi ilgilendirmez birbirlerini yemeleri.

M.Saylam

İran Savaşı derken Lübnanın yarısı gitti herkes ona odaklansa daha iyi olur
