ABD, İran ablukasını ihlal eden tankeri savaş uçağıyla vurdu

ABD ordusu, İran limanlarına yönelik ablukayı ihlal eden yüksüz bir petrol tankerine Umman Körfezi açıklarında müdahalede bulunulduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Palau bandralı "M/T Marivex" gemisinin mürettebatının ABD güçlerinin talimatlarına uymadığı ve geminin İran limanlarına doğru seyretmeye devam ettiği belirtildi. Müdahale kapsamında USS Abraham Lincoln uçak gemisinden F/A-18 Super Hornet tipi bir savaş uçağının havalandığı ve geminin makine ile dümen bölümlerine hassas güdümlü mühimmat ateşlediği kaydedildi. Açıklamada, Marivex’in artık İran’a doğru seyir halinde olmadığı belirtildi.

TOPLAM 7 GEMİ VURULDU

CENTCOM, 13 Nisan’da başlatılan abluka kapsamında bugüne kadar uyarılara uymayan 7 geminin etkisiz hale getirildiğini, talimatlara uyan 134 geminin yeniden yönlendirildiğini ve insani yardım taşıyan 42 geminin geçişine izin verildiğini açıkladı.