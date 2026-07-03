ABD Irak'a dolar akışını yeniden başlattı

New York Times'ın perşembe günü Irak Başbakanı'nın iki yardımcısına dayandırdığı haberine göre ABD, Irak'a yönelik bazı dolar sevkiyatlarını yeniden başlattı. Washington, hükümete İran'dan uzaklaşması yönünde baskı yapmak amacıyla bu sevkiyatları birkaç ay önce askıya almıştı.

Washington, nisan ayında ABD çıkarlarına yönelik bir dizi saldırı nedeniyle, 2003'teki ABD Irak işgalinin ardından oluşturulan düzenleme kapsamında New York Federal Rezerv Bankası üzerinden yürütülen petrol gelirlerine ilişkin nakit ödemeleri ve güvenlik yardımını askıya almıştı.

NYT, Irak'ın yeni Başbakanı Ali Zeydi'nin sözcüsü Haydar el Abudi'nin, "Irak'a dolar sevkiyatları yeniden başladı." dediğini aktardı. Abudi, "sorunun çözüldüğünü" ekledi.

NYT haberine göre Başbakan'ın mali danışmanı Mudhar Muhammed Salih de transferlerin yeniden başladığını doğruladı.

Açıklama, Irak'ın bu hafta başında birçok yetkilinin tutuklandığı bir yolsuzlukla mücadele kampanyası başlatmasının ardından geldi.

Zeydi'nin yolsuzlukla mücadele baskınları, Washington'a yapması beklenen ziyaret öncesinde gerçekleşti.

Zeydi'nin bu ziyarette ABD yatırımı çekmeyi umduğu ve İran yanlısı silahlı grupların silahlarını teslim etmesini sağlama sözünü yenilemesinin beklendiği belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News