ABD, INF’den resmen ayrıldı

ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) resmen ayrıldı.

ABD, Rusya ile Soğuk Savaş döneminde imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) resmen ayrıldı. Anlaşma 1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı. Anlaşma 500 ila 5.500 kilometre arasında değişen füzeleri yasaklıyordu.

ABD ve NATO bu yılın başlarında Rusya’yı9M729 füzeleri ile anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı. Suçlamaları reddeden Rusya, söz konusu füzelerin menzilinin 480 kilometre dolayında olduğunu savununmuştu.

Şubat ayında, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın uyum sağlamaması halinde ABD’nin geri çekilmesi için 2 Ağustos tarihini belirlemiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ide kısa bir süre sonra ülkesinin antlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini askıya almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın sona ermesinden yalnızca Rusya sorumludur" dedi. Pompeo, "NATO müttefiklerimizin tam desteğiyle ABD, Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini belirlemişve müteakiben de antlaşma kapsamındaki yükümlülüklerimizi askıya almıştır" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise anlaşmanın resmen bittiğini doğruladı.