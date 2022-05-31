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Dünya ABD ile Suudi Arabistan arasında kritik temas
Dünya

ABD ile Suudi Arabistan arasında kritik temas

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Saud ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 07:21:00 -
ABD ile Suudi Arabistan arasında kritik temas

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud, Rusya- Ukrayna savaşından İran'la ilgili konulara kadar pek çok ikili ve bölgesel konuları görüştü.

ABD DIşişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre iki Bakan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Riyad'ın Yemen'deki ateşkesin korunması noktasındaki çabalarına teşekkür eden Blinken, Kızıldeniz'deki petrol tankerlerinin güvenliği konusunu da ele aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında ortak tutum sergilemenin önemine işaret eden Blinken, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda müttefiklerin mutabık olduğunu vurguladı.

Güncel ikili ve bölgesel konuları değerlendiren iki Bakan ayrıca "İran'ın bölgedeki zararlı eylemlerini" ve bölgesel istikrarı tehlikeye atan diğer adımları da kapsamlı şekilde görüştü

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